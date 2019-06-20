Một bé gái hơn 3 tuổi đã thiệt mạng khi rơi vào cống không được đậy nắp trên đường đi học về.
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Mới đây, một bé gái 3 tuổi đã tử vong thương tâm vì nhảy vào cống không đậy nắp trên đường đi học về, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần trông nom con em mình thật cẩn thận vì tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.
Theo đó, khoảng 5 giờ chiều ngày 11/6 theo giờ địa phương, bé gái hơn 3 tuổi đang đi bộ cùng bà từ nhà trẻ về nhà ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bất ngờ rơi xuống một cái cống không được đậy nắp trên đường.
Nhiều nhân viên cứu hộ đã được huy động tìm kiếm tung tích cháu bé. Tất cả phải ngâm mình trong dòng nước tối đen của cống thoát nước để tìm bé gái. Phải đến 3 ngày sau, thi thể nạn nhân mới được phát hiện gần một cống thoát nước thải. Người thân đã được gọi đến đồn cảnh sát để nhận diện thi thể.
Bà của cháu bé chỉ biết khóc nức nở vì ân hận. Bà cho biết khi đang đi trên đường, bé gái nhìn thấy cống lại tưởng là vũng nước nên nhảy vào chơi.
Theo quan chức địa phương, vào ngày xảy ra vụ việc, trời đổ mưa như trút nước khiến nắp cống bị bật ra và bị nước cuốn đi dẫn đến sự việc đau lòng. Nhiều người cho rằng chính quyền thành phố phải bồi thường cho gia đình bé gái trong vụ tai nạn thương tâm này.