Bàng hoàng: Bé gái 11 tháng tuổi xinh như thiên thần chết thương tâm vì ngã vào bồn cầu

Thế giới 08/05/2019 11:37

Trong lúc người nhà không để ý, cô bé vô tình đi vào nhà tắm, ngã vào bồn cầu dẫn đến tử vong.

Mới đây, vụ việc bé gái 11 tháng tuổi chết thương tâm vì ngạt nước trong bồn cầu khiến dư luận bàng hoàng.

Theo thông tin trên The Sun, vào ngày xảy ra vụ việc, người mẹ có công việc phải ra ngoài nên dặn con gái lớn 16 tuổi ở nhà trông em. Sau đó, cô chị phát hiện em gái ngã trong tình trạng chúi đầu vào bồn cầu trong toilet. Ngay lập tức, cô đã gọi cấp cứu để đưa em vào bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Bàng hoàng: Bé gái 11 tháng tuổi xinh như thiên thần chết thương tâm vì ngã vào bồn cầu - Ảnh 1
Bé gái 11 tháng tuổi tử vong vì ngã vào bồn cầu ở Phoenix, Arizona (Mỹ) - Ảnh: The Sun

Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân tử vong vì đuối nước. Được biết, cô chị đang hoảng loạn tinh thần vì đã không trông nom em cẩn thận, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo các chuyên gia, trẻ em là lứa tuổi vô cùng hiếu động, luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Vì còn nhỏ, trẻ chưa ý thức được sự nguy hiểm xung quanh do đó các bậc phụ huynh phải đặc biệt cẩn thận, không để trẻ chơi một mình mà không có người lớn bên cạnh. Trước đây đã có không ít trường hợp trẻ tử vong chỉ vì một phút lơ là của người thân.

Ngoài bồn cầu, những vật dụng dưới đây cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ:

Thuốc viên, vì trẻ có thể nhầm tưởng thuốc với các loại kẹo, nhất là những viên có hình tròn, màu sắc nổi bật. Chính vì vậy, người lớn phải lưu ý cất thuốc ở trên cao, tránh xa tầm tay trẻ em.

Chén đũa, dao dĩa, đồng xu là những thứ đặc biệt nguy hiểm với trẻ em. Ngoài ra, đồ trang sức sặc sỡ cũng thu hút sự chú ý của trẻ, các bé có thể cho vào miệng nuốt.

Vòi tắm hoa sen, bồn tắm có thể khiến trẻ trượt chân té hoặc sặc nước.

Ổ cắm, thiết bị điện trong nhà nên để xa tầm tay trẻ em hoặc có nắp an toàn để ngăn trẻ đưa tay hay các vật bằng kim loại vào.

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Nghệ An: 2 bạn đi chung chạy về nhà nhưng không báo cho người thân

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Nghệ An: 2 bạn đi chung chạy về nhà nhưng không báo cho người thân

Nhìn thấy 3 bạn đi cùng bị đuối nước, 2 em nhỏ bỏ chạy về nhà nhưng không báo cho người thân.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tai nạn trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích