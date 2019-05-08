Trong lúc người nhà không để ý, cô bé vô tình đi vào nhà tắm, ngã vào bồn cầu dẫn đến tử vong.

Mới đây, vụ việc bé gái 11 tháng tuổi chết thương tâm vì ngạt nước trong bồn cầu khiến dư luận bàng hoàng.

Theo thông tin trên The Sun, vào ngày xảy ra vụ việc, người mẹ có công việc phải ra ngoài nên dặn con gái lớn 16 tuổi ở nhà trông em. Sau đó, cô chị phát hiện em gái ngã trong tình trạng chúi đầu vào bồn cầu trong toilet. Ngay lập tức, cô đã gọi cấp cứu để đưa em vào bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Bé gái 11 tháng tuổi tử vong vì ngã vào bồn cầu ở Phoenix, Arizona (Mỹ) - Ảnh: The Sun

Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân tử vong vì đuối nước. Được biết, cô chị đang hoảng loạn tinh thần vì đã không trông nom em cẩn thận, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo các chuyên gia, trẻ em là lứa tuổi vô cùng hiếu động, luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Vì còn nhỏ, trẻ chưa ý thức được sự nguy hiểm xung quanh do đó các bậc phụ huynh phải đặc biệt cẩn thận, không để trẻ chơi một mình mà không có người lớn bên cạnh. Trước đây đã có không ít trường hợp trẻ tử vong chỉ vì một phút lơ là của người thân.

Ngoài bồn cầu, những vật dụng dưới đây cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ: Thuốc viên, vì trẻ có thể nhầm tưởng thuốc với các loại kẹo, nhất là những viên có hình tròn, màu sắc nổi bật. Chính vì vậy, người lớn phải lưu ý cất thuốc ở trên cao, tránh xa tầm tay trẻ em. Chén đũa, dao dĩa, đồng xu là những thứ đặc biệt nguy hiểm với trẻ em. Ngoài ra, đồ trang sức sặc sỡ cũng thu hút sự chú ý của trẻ, các bé có thể cho vào miệng nuốt. Vòi tắm hoa sen, bồn tắm có thể khiến trẻ trượt chân té hoặc sặc nước. Ổ cắm, thiết bị điện trong nhà nên để xa tầm tay trẻ em hoặc có nắp an toàn để ngăn trẻ đưa tay hay các vật bằng kim loại vào.

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