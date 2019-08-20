Phẫn nộ clip ông lão 63 tuổi dâm ô bé gái trong thang máy

Thế giới 20/08/2019 21:57

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ với đoạn clip ông lão dâm ô bé gái trong thang máy. Đặc biệt là khi cảnh sát quyết định thả "yêu râu xanh" chỉ vì ông ta bị cao huyết áp.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ông lão dâm ô bé gái trong thang máy khiến dân tình phẫn nộ.

Clip ông lão 63 tuổi dâm ô bé gái trong thang máy

Theo hình ảnh trong clip, khi đang đứng trong thang máy, một ông lão đã cúi xuống bé gái hàng xóm để ôm ấp, cố gắng ép hôn bé dù nạn nhân ra sức chống cự.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của một khu căn hộ thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ghi lại. Sau khi biết chuyện, cha mẹ bé gái đã lập tức báo cảnh sát. Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong clip nhanh chóng bị tạm giam để điều tra.

Tuy nhiên sau đó lệnh bắt giữ đã bị hủy do kết quả khám sức khỏe cho thấy ông ta bị bệnh cao huyết áp.

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Ông lão 63 tuổi dâm ô bé gái trong thang máy - Ảnh cắt từ clip

Cảnh sát thành phố Nam Kinh không đưa ra bình luận về quyết định trên. Bên cạnh đó, dân tình vô cùng thắc mắc liệu ông già "yêu râu xanh" đã xin lỗi hoặc bồi thường cho bé gái bị dâm ô hay chưa.

Một luật sư cho biết theo quy định, cảnh sát không được quyền giam giữ người bị bệnh nặng. Trong trường hợp này, huyết áp cao là bệnh thường gặp ở người già. Tuy nhiên, quyết định thả người đàn ông chỉ hợp lý khi bệnh tình ông ta nghiêm trọng mà thôi.

Tội phạm ấu dâm có thể bị phạt hành chính 10 đến 15 ngày hoặc lĩnh án 5 năm tù, tùy xem cảnh sát xử lý vụ việc theo hướng hành chính hoặc hình sự.

Thông tin ông lão 63 tuổi được thả sau khi cưỡng hôn bé gái trong thang máy khiến người dùng mạng phẫn nộ: "Đây rõ ràng là hành vi dâm ô, tại sao lại không xử lý"; "Không thể tin nổi"; "Chẳng lẽ cứ bị huyết áp cao là sẽ được tha thứ khi phạm tội sao?"; "Nếu tôi là người nhà đứa trẻ tôi sẽ không để yên đâu"; "Ông ta đáng bị cắt lương hưu và bảo hiểm"; "Bị giam 15 ngày là quá nhẹ"...

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Từ khóa:   bé gái bị dâm ô

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