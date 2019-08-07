Bố cho uống trà sữa, ăn bánh ngọt mỗi ngày, bé gái 8 tuổi chết vì ung thư thận

Thế giới 07/08/2019 20:16

Bé gái bị ung thư vì ăn bánh ngọt, uống trà sữa trân châu do cha mang về mỗi ngày. Đây chính là bài học cảnh tỉnh những ông bố bà mẹ quá nuông chiều con trong việc ăn uống.

Vụ việc bé gái bị ung thư thận xảy ra gần đây chính là bài học cảnh báo các phụ huynh cần xây dựng chế ăn uống lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện.

Theo Seehua, người bố trong câu chuyện vốn là đầu bếp chuyên về các món tráng miệng. Vì thương con, anh thường đem những món ngon về cho cô bé.

Từ khi mới 2 tuổi, bé gái thường xuyên được ăn bánh ngọt, uống trà sữa do bố mang về sau giờ làm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cân nặng của cô bé cứ mỗi ngày một tăng, lâu dần dẫn đến thừa cân, béo phì.

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Bé gái bị ung thư thận vì ăn bánh ngọt, uống trà sữa mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm 2019, bé gái thường kêu bị đau bụng và sụt cân nhanh chóng mặt. Thấy con đau đớn, bố mẹ liền đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi làm một số xét nghiệm, các bác sĩ cho biết gan và thận của cô bé bị tổn thương nặng nề. Bé gái bị ung thư thận khi chỉ mới 8 tuổi. Khi tìm hiểu chế độ dinh dưỡng của cô bé, bác sĩ bàng hoàng nhận ra chính những món ăn ngọt cha của em đem về đã gây nên tai họa hôm nay.

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Người cha ngã quỵ khi biết mình gián tiếp hại chết con - Ảnh: Seehua

Theo bác sĩ, ăn quá nhiều đồ ngọt đối với người lớn cũng rất hại cho gan và thận, còn cô bé 8 tuổi trên đã nạp các món ăn này mỗi ngày khi chỉ mới 2 tuổi.

Sau khi biết mình gián tiếp hại con, người bố đã òa khóc rồi ngã quỵ trong sự ân hận. 

Đáng tiếc là, bé gái 8 tuổi đã tử vong sau đợt điều trị đặc biệt kéo dài 1 tháng. Đây chính là bài học cảnh tỉnh những ông bố bà mẹ quá nuông chiều con trong việc ăn uống.

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