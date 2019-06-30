Trung Quốc là một trong những cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới. Thế nhưng trong đất nước giàu có này vẫn còn những phận đời vô cùng bất hạnh. Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung vô cùng xúc động trước đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi vợ chồng nghèo cùng nhau bốc thăm để chọn ra người sống tiếp chăm sóc con .

Trong khi đang mắc bệnh ung thư không tiền chữa trị thì cặp vợ chồng nghèo lại hay tin con gái mắc chứng bệnh Lupus ban đỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn , cả hai quyết định bốc thăm để chọn người sống tiếp chăm sóc cho cô con gái nhỏ của mình.

Sở dĩ họ phải làm vậy là vì hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cả hai vợ chồng đều mắc bệnh ung thư, con gái của họ vừa mới phát hiện mắc chứng Lupus ban đỏ trong thời gian gần đây. Để có tiền cứu con, cặp vợ chồng đến từ tỉnh Giang Tây đã đưa ra quyết định đau lòng trên. Sau khi bốc thăm, người vợ được tiếp tục điều trị, sống tiếp nuôi con. Tuy nhiên trên thực tế, chính người chồng đã quyết định từ bỏ điều trị, để tiền cứu sống vợ con mình bằng cách nhường vợ thắng.

Người chồng đã từ bỏ điều trị để nhường cơ hội sống cho vợ con mình - Ảnh cắt từ clip

Cư dân mạng hy vọng cả gia đình sẽ được giúp đỡ để có cơ hội sống sót - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã lấy đi không ít nước mắt từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều đau lòng trước hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng nghèo này. Mọi người hy vọng cư dân mạng, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để cả gia đình có cơ hội điều trị, đoàn tụ với nhau.

“Hi vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm thấy và giúp đỡ để cả gia đình họ đều được chữa trị”, một cư dân mạng hy vọng.

“Mỗi lần xem những bài viết như thế này là thấy may mắn vì mình có một thân thể khỏe mạnh, lại thấy thương thay cho những người bất hạnh này. Hy vọng các mạnh thường quân sẽ giúp được cho họ”, M.H bình luận.

“Tiền tài vật chất quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Người hạnh phúc nhất không phải là người giàu có và quyền lực nhất mà là người luôn khỏe mạnh và người thân của họ cũng vậy. Thương gia đình họ, mong rằng cả bố và mẹ đều khỏe mạnh hơn sống với em được lâu hơn 1 chút”, D.L xúc động.