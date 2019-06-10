Cô bé 5 tuổi phụ ba mẹ bán tắc xí muội kiếm tiền chữa ung thư: 'Nếu ngon ủng hộ mẹ con làm kiếm tiền trị bệnh cho con với’

Xã hội 10/06/2019 17:49

Chỉ mới 5 tuổi nhưng cô bé đã mắc căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Với hy vọng kiếm được tiền chữa bệnh, cô bé đã phụ ba mẹ bán hàng mỗi ngày.

Mới đây, lời rao hàng đặc biệt của một bà mẹ trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ bán hàng để mưu sinh, cả gia đình đang cố gắng kiếm tiền để giành giật sự sống cho đứa con gái mới 5 tuổi.

“Cô chú ơi, cô chú uống tắc xí muội có ngon không ạ? Nếu ngon ủng hộ mẹ con con làm kiếm tiền trị bệnh cho con với!

Cô bé 5 tuổi phụ ba mẹ bán tắc xí muội kiếm tiền chữa ung thư: 'Nếu ngon ủng hộ mẹ con làm kiếm tiền trị bệnh cho con với’ - Ảnh 1
Bài chia sẻ của mẹ cô bé trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Con tên Nguyễn Huỳnh, con được 5 tuổi. Con không được may mắn như các bạn khác khi mang trong mình căn bệnh mà người ta gọi đó là bệnh nhà giàu ‘ung thư máu’. Hàng ngày, ba mẹ con làm đủ mọi công việc như đan lục bình, làm thợ hồ, sửa chữa điện nước và mẹ con có làm thêm tắc xí muội để bán kiếm thêm tiền mua thuốc cho con. Giá trị 1 viên thuốc hàng ngày con phải uống là 425 nghìn/viên. Số tiền đối với gia đình bình thường cũng đã gọi là đắt đỏ, nhưng với 1 gia đình khó khăn như con thì số tiền quá lớn để có thể tiếp tục điều trị.

Hôm nay, con xin nhờ cộng đồng và quý ông bà, cô chú, tiếp tục ủng hộ tắc xí muội của mẹ con nhé! Giá yêu thương 30 nghìn/1 hũ ạ”.

Cô bé 5 tuổi phụ ba mẹ bán tắc xí muội kiếm tiền chữa ung thư: 'Nếu ngon ủng hộ mẹ con làm kiếm tiền trị bệnh cho con với’ - Ảnh 2
Cô bé có gương mặt đáng yêu này đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu - Ảnh: Facebook

Kèm theo đó, mẹ bé còn chia sẻ hình ảnh con gái với gương mặt vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn. Bài viết sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót xa, thương cảm cho cô bé cùng gia đình. Ngoài việc ngỏ ý xin giúp đỡ gia đình, nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc với hy vọng cô bé sẽ có thể khỏi bệnh.

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