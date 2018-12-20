Cụ bà mắc bệnh ung thư mang vali tiền đến cầu xin bác sĩ cứu mình, câu nói cuối cùng khiến nhiều người suy ngẫm

Thế giới 20/12/2018 09:58

Dù có rất nhiều tiền nhưng bà cụ vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Vì quá tuyệt vọng, bà đã ném cả vali tiền tại hành lang bệnh viện.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ câu chuyện của một bà cụ mắc bệnh ung thư, ném vali tiền tại hành lang bệnh viện để kêu gọi mọi người đừng thờ ơ với sức khỏe của mình kẻo có ngày hối hận không kịp.

Theo thông tin trên mạng, sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Một bà cụ bị ung thư mang một vali đầy tiền đến yêu cầu bác sĩ cứu mình. Bà nói mình có rất nhiều tiền để trả cho bệnh viện. Nhưng bác sĩ không thể làm gì khác vì bệnh tình của bà đã ở giai đoạn cuối.

Cụ bà mắc bệnh ung thư mang vali tiền đến cầu xin bác sĩ cứu mình, câu nói cuối cùng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 1
Vì bệnh tình bà cụ đã ở giai đoạn cuối nên các bác sĩ không thể làm gì hơn. Bà cụ thất vọng, ném cả vali tiền ở hành lang bệnh viện - Ảnh: Internet

Tuyệt vọng, bà đã ném tất cả số tiền ở hành lang bệnh viện và liên tục hét lớn "Tiền để làm gì?", "tiền để làm gì?". Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không khỏi suy ngẫm. 

Cuộc sống của con người giống như vé xe một chiều, bạn lên xe và không thể quay trở lại. Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta sống không phải vì số lượng mà là vì chất lượng. Tiền không mua được sức khỏe, tiền cũng không mua được thời gian và đặc biệt tiền không mua được sinh mạng.

Cụ bà mắc bệnh ung thư mang vali tiền đến cầu xin bác sĩ cứu mình, câu nói cuối cùng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 2
Mọi người hy vọng bà cụ có những ngày cuối cùng hạnh phúc bên con cháu - Ảnh: Internet

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, câu chuyện trên không chỉ thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc mà còn "gây bão" với cư dân mạng nhiều nước khác, kể cả Việt Nam. Ngoài sự đồng cảm với bà cụ, nhiều người còn dặn nhau đừng nên vì mải mê kiếm tiền mà lơ là với sức khỏe của mình.

“Tội nghiệp bà cụ, dù có nhiều tiền nhưng muốn sống thêm vài năm với con cháu cũng không được. Vì vậy người trẻ nhớ phải chú ý sức khỏe, đừng vì kiếm tiền mà ăn uống qua loa để sau này hối hận không kịp”, một người dùng Weibo bình luận.

“Những lúc như thế này mới biết tiền bạc dù có nhiều đến mấy cũng không thể mua được sức khỏe và sự sống. Hy vọng cụ có thể sống những ngày còn lại với con cháu thật hạnh phúc”, một cư dân mạng ngậm ngùi. 

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