Đôi nam nữ mây mưa trên bãi biển mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của mọi người xung quanh

Mới đây, tại khu nghỉ mát Magaluf ở Tây Ban Nha, một cặp đôi người Anh thản nhiên mây mưa trên bãi biển trước mặt rất nhiều người khiến ai nấy sững sờ.

Cư dân mạng đã nhiều lần bất bình, chỉ trích gay gắt các cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng . Tuy nhiên có vẻ một số người vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện hành động phản cảm này.

Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm danh tính đôi nam nữ mây mưa trên bờ biển nhưng theo dự đoán, họ là khách bước ra từ một quán bar gần đó.

Một nam thanh niên khi chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại quay lại. Người này cho biết, những người xung quanh đều chửi thề vì hành vi phản cảm này nhưng cặp đôi vẫn mặt dày "hành sự" nốt, theo The Sun.

Chính quyền địa phương cho biết bãi biển này có rất nhiều quán bar và câu lạc bộ thoát y. Cảnh sát thường xuyên phải xử lý hành chính đối với những du khách say xỉn, mất kiểm soát nơi công cộng. Chỉ tính riêng mùa hè năm nay, cảnh sát đã phải xử phạt tổng cộng 10 vụ quan hệ nơi công cộng.

Trước đó, cộng đồng mạng từng xôn xao với cặp đôi mây mưa trên bãi biển thuộc khu vực Fairport Park, bang Ohio (Mỹ).

Tài khoản Jesus Medina (thành phố Madison, bang Wisconsin, Mỹ) cũng có mặt tại bãi biển và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Vì quá bức xúc, anh Jesus đã quyết định quay clip lại và đăng lên trang cá nhân.

"Hôm đó tôi đã tới Fairport Park để chơi cùng lũ trẻ của mình thì bất ngờ nhìn thấy một cặp đôi đang tắm dưới hồ với những chuyển động kỳ lạ dưới nước.

Một nhân viên cứu hộ ngồi cạnh tôi đã quay sang hỏi: "Anh có đang thấy những gì tôi thấy không?". Tôi trả lời: "Đúng vậy, tôi cũng thấy". Chúng tôi đều cho rằng cặp đôi kia đang 'mây mưa' khi đang tắm dưới hồ. Họ chỉ chịu dừng lại khi cảnh sát đến nơi. Thật đáng xấu hổ", anh Jesus viết.

Hành vi phản cảm bị nhiều người lên án - Ảnh: Dailymail

Theo đoạn clip mà anh Jesus đăng tải, đôi nam nữ là một người đàn ông cởi trần và một phụ nữ mặc áo tắm màu đen. Cả hai đang nghịch nước thì bất ngờ tiến lại gần nhau rồi thản nhiên ân ái. Đáng nói là xung quanh có rất đông người, có cả trẻ em và người già.

Hành động của đôi nam nữ khiến mọi người sốc nặng. Một số chọn quay mặt đi tránh né, số khác thì gọi nhân viên cứu hộ để báo cáo với cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi và yêu cầu đôi nam nữ bước lên khỏi mặt nước, người nữ còn cố vuốt ve bạn trai rồi mới cúi xuống kéo quần và bước lên bờ.

Theo Dailymail, đôi nam nữ đã bị phạt tiền vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới người khác, đặc biệt là trẻ em.