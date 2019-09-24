'Mây mưa' giữa thanh thiên bạch nhật, cặp đôi khiến loạt khán giả 'rửa mắt' bất đắc dĩ

Đôi nam nữ thản nhiên 'mây mưa' giữa thanh thiên bạch nhật, mặc kệ những khán giả ở đối diện đang phải 'rửa mắt' bất đắc dĩ.

Sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hầu hết mọi người đều không mấy thoải mái khi phải quay lại làm việc, học tập vào thứ hai. Trớ trêu thay, sáng thứ hai của những nhân viên văn phòng trong clip dưới đây càng kinh khủng hơn khi phải chứng kiến đôi nam nữ ở căn hộ đối diện đang mải mê 'mây mưa' giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ đang làm chuyện ấy trong bồn tắm ở tòa nhà đối diện. Dù đó là việc riêng tư nhưng họ vẫn thản nhiên không kéo rèm cửa, khiến những người ở tòa nhà bên này trở thành khán giả bất đắc dĩ được "rửa mắt".

Đôi nam nữ mây mưa giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh: Dailymail

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng đôi nam nữ biết rõ hành vi phản cảm của mình đang ảnh hưởng đến người khác nhưng vẫn cố tình tiếp diễn.

"Mấy người này bị bệnh thần kinh hả? Chứ người bình thường chẳng ai làm vậy cả"; "Biết rõ có người nhìn mà vẫn 'biểu diễn', đúng là không bình thường"; "Đám nhân viên kia chắc chẳng tập trung làm việc nổi"..., dân mạng bình luận.

Cách đây không lâu, một người phụ nữ sống tại thành phố Cork, phía tây bắc Ireland khi tới nghĩa trang thăm mộ mẹ đã bắt gặp đôi nam nữ đang quan hệ tình dục.

Đôi nam nữ làm chuyện ấy trong nghĩa trang khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Mirror

Quá phẫn nộ trước hành vi phản cảm, người phụ nữ quyết định lấy điện thoại quay lại rồi gửi đoạn video tới hộp thư thoại của chương trình Neil Prendeville Show trên đài phát thanh Red FM cùng lời nhắn:

"Hôm qua tôi đã tới thăm mộ của mẹ mình ở nghĩa trang St Michael và tình cờ bắt gặp một cặp đôi đang quan hệ tình dục ngay trên một ngôi mộ.

Tôi đã rất kinh hoàng nhưng dường như họ chẳng thèm quan tâm dù biết có người đang nhìn. Nếu đó là mộ của mẹ tôi, tôi không biết mình sẽ làm ra điều đáng sợ gì nữa. Đó là một sự sỉ nhục. Thiết nghĩ không có người bình thường nào làm như vậy cả".

Bàng hoàng cảnh đôi nam nữ 'mây mưa' ngay tại nghĩa trang Làm chuyện ấy nơi công cộng vốn không phải chuyện hiếm, thế nhưng 'hành sự' tại một nơi tôn nghiêm như nghĩa trang thì thật đáng phẫn nộ.

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