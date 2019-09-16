Cặp đôi vô tư 'mây mưa' trên tàu, hành động gây sốc khiến các hành khách 'sôi máu'

Thế giới 16/09/2019 07:28

Hình ảnh đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán vô cùng xôn xao.

Thời gian gần đây xảy ra không ít trường hợp các đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng bị dân mạng chỉ trích nặng nề. Nhưng có vẻ một số người không biết rút kinh nghiệm, vẫn tiếp diễn những hành vi phản cảm khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao với hình ảnh cặp nam nữ người Đài Loan vô tư ân ái trên tàu điện ngầm, coi mọi người xung quanh như đang "tàng hình" khiến ai nấy vô cùng bức xúc.

"Đi tàu cũng gặp cảnh chướng tai gai mắt. Vẫn biết xã hội bây giờ đã thoáng hơn xưa nhưng hành vi phản cảm này thì khó mà chấp nhận được. Mọi người nghĩ sao", chủ nhân bức ảnh chia sẻ.

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Đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng bị chỉ trích - Ảnh: FB

Bức ảnh cho thấy trên toa tàu có khá ít người, ghế trống vẫn còn nhiều. Đôi nam nữ đều bỏ giày, nằm lên ghế cùng nhau. Trong khi bạn trai vừa nằm xuống, cô gái cũng ở tư thế quỳ, như đè hẳn lên người đối phương. Tiếp đó, cả hai có loạt hành động tình cảm, ôm hôn và đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm của người còn lại.

Để tránh bị người xung quanh nhìn thấy, cặp đôi còn phủ lên người một chiếc áo sơ mi. Chứng kiến đôi nam nữ vô tư làm chuyện ấy nơi công cộng, một người có mặt trên tàu đã quyết định chụp lại khoảnh khắc kém sang và đăng lên mạng xã hội.

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Cặp đôi bị đánh giá là không biết xấu hổ, thiếu tôn trọng người xung quanh - Ảnh: FB

Ngay khi xuất hiện, bức ảnh đã nhận về rất nhiều bình luận quan tâm của cộng đồng mạng: "Không hiểu một số bạn trẻ nghĩ gì mà hành động như vậy. Bộ không biết xấu hổ hả?"; "Mấy người này chắc không có khái niệm về lòng tự trọng"; "Cha mẹ của họ mà nhìn thấy chắc sẽ phải xấu hổ vì đã dạy dỗ không tốt"; "Đáng sợ thật sự"...

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Đôi nam nữ vô tư 'mây mưa' trong WC máy bay khiến hàng chục người 'sôi máu'

Nhiều hành khách phải xếp hàng đứng ngoài suốt 10 phút vì một đôi nam nữ đang vô tư làm chuyện ấy nơi công cộng.

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