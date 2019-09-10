Nhiều hành khách phải xếp hàng đứng ngoài suốt 10 phút vì một đôi nam nữ đang vô tư làm chuyện ấy nơi công cộng.

Mỗi lần xuất hiện hình ảnh các cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng, cư dân mạng lại bàn tán xôn xao và không tiếc lời chỉ chỉ trích. Nhưng có vẻ một số người không biết rút kinh nghiệm, nghiễm nhiên tiếp diễn hành động phản cảm này khiến đám đông vô cùng khó chịu.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh đám đông đứng chờ trước phòng toilet trên máy bay. Ai nấy đều thắc mắc không biết người bên trong toilet làm gì mà lâu thế, khiến cả hàng người phải chờ đợi như vậy.

Nhiều người ngao ngán đứng chờ cặp đôi suốt 10 phút - Ảnh: Internet

Anh Stafford Slick, 34 tuổi cho biết tại thời điểm đó, có một đôi nam nữ ở trong phòng toilet rất lâu. Ai nấy đều cho rằng cặp đôi đã làm chuyện ấy suốt 15 phút khiến những người muốn vào toilet phải đứng chịu trận ở ngoài.

Sau khi "vui vẻ", người đàn ông bước ra trước. Tiếp theo đó là cô gái mặc áo đồng màu. Có vẻ như cả hai biết chuyện riêng của mình đã ảnh hưởng tới những người khác nên không dám nhìn xung quanh mà lẳng lặng đi thẳng về chỗ ngồi với vẻ mặt ngại ngùng.

Đôi nam nữ ngại ngùng bước ra khỏi toilet - Ảnh cắt từ clip

Vụ việc đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi phản cảm của đôi nam nữ rất đáng lên án. Cả hai đã thiếu tôn trọng người xung quanh và gây phiền toái cho rất nhiều hành khách.

"Chẳng hiểu nghĩ gì mà làm như vậy, không biết xấu hổ sao"; "Tưởng tượng đang cần giải quyết 'nỗi buồn' mà bị kẹt bên ngoài như thế chắc tức lắm"; "Đúng là vô duyên, vô ý thức"..., dân mạng bình luận.

Cặp đôi 'mây mưa' ở bể bơi trong suốt khiến 'khán giả' bên dưới choáng váng Hình ảnh cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người hiện đang nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-vo-tu-may-mua-trong-wc-may-bay-khien-hang-chuc-nguoi-soi-mau-337378.html