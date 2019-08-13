Cặp đôi vô tư 'mây mưa' nơi công cộng, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên như không

Đôi nam nữ thản nhiên làm chuyện ấy nơi công cộng dù cách đó không xa là rất nhiều người đang đứng hóng mát.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đôi nam nữ thản nhiên làm chuyện ấy nơi công cộng khiến nhiều người sốc nặng.

Theo một nhân chứng, ban đầu đôi nam nữ đứng hóng gió bình thường như bao người khác. Tuy nhiên không lâu sau, cả hai bắt đầu cởi bỏ y phục và "mây mưa" vô cùng phản cảm. Đáng nói, cách cặp đôi không xa là rất nhiều người đang vui chơi.

Sự việc được cho là xảy ra ở cầu đi bộ thuộc khu vực tháp Orchard, Singapore.

Đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng - Ảnh cắt từ clip

Một người dân đã quay lại toàn bộ vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái bức xúc: "Hành vi đáng xấu hổ đó đã làm ô uế hình ảnh của tháp Orchard, một trong những địa điểm du lịch hàng đầu tại Singapore. Cần phải xử phạt hành vi này thật nặng để làm gương cho kẻ khác.

Hơn nữa nếu chẳng may có trẻ em chứng kiến được cảnh tượng này thì sao, không còn gì để nói".

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đôi nam nữ trong clip đã nhận về vô vàn "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

"Không có lòng tự trọng hả trời?"; "Tôi nghĩ họ có vấn đề về thần kinh, người bình thường chẳng ai làm vậy"; "Đáng bị bỏ tù lắm"...

Không lâu sau đó, danh tính của nam thanh niên đã được tìm ra. Anh này đã bị cơ quan chức năng mời đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Tuy nhiên, thông tin về cô gái vẫn chưa được hé lộ.

Theo luật pháp Singapore, với những cá nhân có hành vi phản cảm nơi công cộng sẽ bị phạt tiền và có thể phạt tù tối đa 3 tháng hoặc chịu song song cả 2 hình phạt.

Đôi nam nữ vô tư 'mây mưa' giữa biển trước mặt trẻ em gây bức xúc Cặp đôi thản nhiên làm chuyện ấy nơi công cộng trước mặt rất nhiều người, trong đó có cả trẻ em khiến mọi người xung quanh vô cùng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-vo-tu-may-mua-noi-cong-cong-bi-nguoi-xung-quanh-ky-thi-van-than-nhien-nhu-khong-334269.html