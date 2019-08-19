Đôi nam nữ ngã lộn cổ từ ban công xuống đất vì 'mây mưa' nơi công cộng

Thế giới 19/08/2019 20:14

"Cặp đôi đã quan hệ trên ban công của khách sạn. Cả hai đang say sưa làm chuyện ấy nơi công cộng thì ngã xuống đất", một viên cảnh sát cho biết.

Làm chuyện ấy nơi công cộng là sở thích của không ít đôi nam nữ. Ngoài tính phản cảm, các cặp đôi thỉnh thoảng còn gặp tai nạn dở khóc dở cười vì sở thích quái đản của mình. 

The Local đưa tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 17/8, một người đàn ông độ 30 tuổi đến từ Anh cùng bạn gái người Canada đang "mây mưa" tại ban công khách sạn thuộc khu nghỉ Le Cannet, gần Cannes, phía nam nước Pháp thì bất ngờ ngã lộn cổ xuống đất. Cặp đôi ngã từ độ cao khoảng 3,6 mét đã nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ do ngã trên người bạn trai khi đáp đất.

"Cặp đôi đã quan hệ trên ban công của khách sạn. Cả hai đang say sưa hành sự thì bất ngờ ngã xuống đất. Hàng xóm phát hiện vụ việc đã báo cho lễ tân. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có người thứ ba liên quan đến vụ việc. Phía cảnh sát đang tiến hành xét nghiệm máu đôi nam nữ để kết luận họ có say rượu hay dùng chất kích thích hay không", một điều tra viên thông tin.

lam chuyen ay noi cong cong 1
Cặp đôi ngã từ ban công xuống đất vì làm chuyện ấy nơi công cộng - Ảnh: The Local

Cách đây không lâu, tại Singapore cũng xảy ra vụ việc đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng khiến nhiều người sốc nặng.

Theo một nhân chứng, ban đầu đôi nam nữ đứng hóng gió ở ở cầu đi bộ thuộc khu vực tháp Orchard, Singapore bình thường như bao người khác. Tuy nhiên không lâu sau, cả hai bắt đầu cởi bỏ y phục và "mây mưa" vô cùng phản cảm. Đáng nói, cách cặp đôi không xa là rất nhiều người đang vui chơi.

Một người dân đã quay lại toàn bộ vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái bức xúc: "Hành vi đáng xấu hổ đó đã làm ô uế hình ảnh của tháp Orchard, một trong những địa điểm du lịch hàng đầu tại Singapore. Cần phải xử phạt hành vi này thật nặng để làm gương cho kẻ khác.

Hơn nữa nếu chẳng may có trẻ em chứng kiến được cảnh tượng này thì sao, không còn gì để nói".

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đôi nam nữ trong clip đã nhận về vô vàn "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

"Không có lòng tự trọng hả trời?"; "Tôi nghĩ họ có vấn đề về thần kinh, người bình thường chẳng ai làm vậy"; "Đáng bị bỏ tù lắm"...

Không lâu sau đó, danh tính của nam thanh niên đã được tìm ra. Anh này đã bị cơ quan chức năng mời đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Tuy nhiên, thông tin về cô gái vẫn chưa được hé lộ.

Theo luật pháp Singapore, với những cá nhân có hành vi phản cảm nơi công cộng sẽ bị phạt tiền và có thể phạt tù tối đa 3 tháng hoặc chịu song song cả 2 hình phạt.

Cặp đôi vô tư 'mây mưa' nơi công cộng, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên như không

Cặp đôi vô tư 'mây mưa' nơi công cộng, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên như không

Đôi nam nữ thản nhiên làm chuyện ấy nơi công cộng dù cách đó không xa là rất nhiều người đang đứng hóng mát.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 40 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích