Đôi nam nữ ngã lộn cổ từ ban công xuống đất vì 'mây mưa' nơi công cộng

The Local đưa tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 17/8, một người đàn ông độ 30 tuổi đến từ Anh cùng bạn gái người Canada đang "mây mưa" tại ban công khách sạn thuộc khu nghỉ Le Cannet, gần Cannes, phía nam nước Pháp thì bất ngờ ngã lộn cổ xuống đất. Cặp đôi ngã từ độ cao khoảng 3,6 mét đã nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Làm chuyện ấy nơi công cộng là sở thích của không ít đôi nam nữ. Ngoài tính phản cảm, các cặp đôi thỉnh thoảng còn gặp tai nạn dở khóc dở cười vì sở thích quái đản của mình.

"Cặp đôi đã quan hệ trên ban công của khách sạn. Cả hai đang say sưa hành sự thì bất ngờ ngã xuống đất. Hàng xóm phát hiện vụ việc đã báo cho lễ tân. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có người thứ ba liên quan đến vụ việc. Phía cảnh sát đang tiến hành xét nghiệm máu đôi nam nữ để kết luận họ có say rượu hay dùng chất kích thích hay không", một điều tra viên thông tin.

Theo các bác sĩ, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ do ngã trên người bạn trai khi đáp đất.

Cặp đôi ngã từ ban công xuống đất vì làm chuyện ấy nơi công cộng - Ảnh: The Local

Cách đây không lâu, tại Singapore cũng xảy ra vụ việc đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng khiến nhiều người sốc nặng.

Theo một nhân chứng, ban đầu đôi nam nữ đứng hóng gió ở ở cầu đi bộ thuộc khu vực tháp Orchard, Singapore bình thường như bao người khác. Tuy nhiên không lâu sau, cả hai bắt đầu cởi bỏ y phục và "mây mưa" vô cùng phản cảm. Đáng nói, cách cặp đôi không xa là rất nhiều người đang vui chơi.

Một người dân đã quay lại toàn bộ vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái bức xúc: "Hành vi đáng xấu hổ đó đã làm ô uế hình ảnh của tháp Orchard, một trong những địa điểm du lịch hàng đầu tại Singapore. Cần phải xử phạt hành vi này thật nặng để làm gương cho kẻ khác.

Hơn nữa nếu chẳng may có trẻ em chứng kiến được cảnh tượng này thì sao, không còn gì để nói".

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đôi nam nữ trong clip đã nhận về vô vàn "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

"Không có lòng tự trọng hả trời?"; "Tôi nghĩ họ có vấn đề về thần kinh, người bình thường chẳng ai làm vậy"; "Đáng bị bỏ tù lắm"...

Không lâu sau đó, danh tính của nam thanh niên đã được tìm ra. Anh này đã bị cơ quan chức năng mời đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Tuy nhiên, thông tin về cô gái vẫn chưa được hé lộ.

Theo luật pháp Singapore, với những cá nhân có hành vi phản cảm nơi công cộng sẽ bị phạt tiền và có thể phạt tù tối đa 3 tháng hoặc chịu song song cả 2 hình phạt.