Cặp đôi 'mây mưa' ở bể bơi trong suốt khiến 'khán giả' bên dưới choáng váng

Hình ảnh cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người hiện đang nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.

Thời gian gần đây xảy ra không ít trường hợp các đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng bị dân mạng chỉ trích nặng nề. Nhưng có vẻ một số người không biết rút kinh nghiệm, vẫn tiếp diễn những hành vi phản cảm khiến nhiều người bức xúc.

Hiện hình ảnh cặp đôi người Thụy Điện "mây mưa" trong hồ bơi trong suốt đang gây sốt mạng xã hội. Theo The Sun, sự việc xảy ra tại khách sạn Avalon, thuộc thành phố Gothenburg, phía tây nam Thụy Điển.

Trên tầng cao nhất của khách sạn có một hồ bơi làm bằng kính. Đôi nam nữ lúc đầu chỉ bơi lội bình thường nhưng sau đó lại có nhiều hành động đáng xấu hổ.

Đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng nhận về vô số chỉ trích - Ảnh: The Sun

Người dân bàn tán xôn xao về vụ việc - Ảnh: The Sun

Có lẽ do thấy xung quanh không có ai nên cặp đôi thản nhiên cởi đồ rồi làm chuyện ấy ngay trong bể. Trớ trêu thay, bể bơi làm bằng kính, cộng thêm ánh sáng ban ngày khiến những hành động của đôi nam nữ đều hiện rõ mồn một trước ánh mắt của những người đứng phía dưới.

Mọi người tụ tập lại bàn tán xôn xao, một số còn lấy điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc. Không rõ cặp đôi trong bể bơi vô tình hay cố ý nhưng những người bên dưới đều vô cùng phẫn nộ, khó chịu.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng: "Dù họ không hề biết mọi người đã chứng kiến sự việc thì hành động làm chuyện ấy trong hồ bơi cũng không chấp nhận được"; "Đúng là không biết xấu hổ"; "Tôi nghĩ họ có vấn đề về thần kinh, người bình thường chẳng ai làm vậy"...

Đôi nam nữ ngã lộn cổ từ ban công xuống đất vì 'mây mưa' nơi công cộng "Cặp đôi đã quan hệ trên ban công của khách sạn. Cả hai đang say sưa làm chuyện ấy nơi công cộng thì ngã xuống đất", một viên cảnh sát cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-may-mua-o-be-boi-trong-suot-khien-khan-gia-ben-duoi-choang-vang-336611.html