Bàng hoàng cảnh đôi nam nữ 'mây mưa' ngay tại nghĩa trang

Thế giới 18/09/2019 16:01

Làm chuyện ấy nơi công cộng vốn không phải chuyện hiếm, thế nhưng 'hành sự' tại một nơi tôn nghiêm như nghĩa trang thì thật đáng phẫn nộ.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng khiến ai nấy phẫn nộ. Từ công viên, rạp chiếu phim, tàu điện cho đến quán xá đều có thể trở thành địa điểm "hành sự" của những người vô ý thức. Thế nhưng mới đây, dân mạng lại một lần nữa bàng hoàng khi một đôi nam nữ thản nhiên "mây mưa" tại nghĩa trang.

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Đôi nam nữ làm chuyện ấy trong nghĩa trang khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Mirror

Theo Mirror, một người phụ nữ sống tại thành phố Cork, phía tây bắc Ireland khi tới nghĩa trang thăm mộ mẹ đã bắt gặp đôi nam nữ đang quan hệ tình dục. Quá phẫn nộ trước hành vi phản cảm, người phụ nữ quyết định lấy điện thoại quay lại rồi gửi đoạn video tới hộp thư thoại của chương trình Neil Prendeville Show trên đài phát thanh Red FM cùng lời nhắn:

"Hôm qua tôi đã tới thăm mộ của mẹ mình ở nghĩa trang St Michael và tình cờ bắt gặp một cặp đôi đang quan hệ tình dục ngay trên một ngôi mộ.

Tôi đã rất kinh hoàng nhưng dường như họ chẳng thèm quan tâm dù biết có người đang nhìn. Nếu đó là mộ của mẹ tôi, tôi không biết mình sẽ làm ra điều đáng sợ gì nữa. Đó là một sự sỉ nhục. Thiết nghĩ không có người bình thường nào làm như vậy cả".

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Nghĩa trang St Michael nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Mirror

Đại diện quản lý nghĩa trang St Michael cho biết tại nghĩa trang có nhiều camera giám sát nhưng chủ yếu hướng về phần cửa ra vào và những khu vực gần. Địa điểm xảy ra vụ việc nằm ở khá sâu bên trong nghĩa trang nên camera không thể hướng tới. 

Hiện chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc điều tra danh tính cặp đôi trên.

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Hình ảnh đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán vô cùng xôn xao.

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