Đang mây mưa trên ban công tầng 3, đôi nam nữ ngã lộn cổ xuống đất tử vong

Thế giới 28/09/2019 17:08

Một cặp tình nhân đang mây mưa trên ban công tầng 3 đã bất ngờ ngã xuống đất tử vong. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Làm chuyện ấy nơi công cộng là sở thích của không ít đôi nam nữ. Ngoài tính phản cảm, các cặp đôi thỉnh thoảng còn phải trả giá đắt vì sở thích quái đản của mình. 

Sự việc xảy ra hôm 27/9 tại quận Carapungo, thủ đô Quito, Ecuador. Theo Dailymail, một phụ nữ 28 tuổi đã tổ chức tiệc tốt nghiệp tại nhà riêng ở quận Carapungo. Sau buổi tiệc, người này đã cùng bạn trai mây mưa trên ban công. Cả hai đang say sưa hành sự thì bất ngờ ngã khỏi ban công do bức tường chắn quá thấp.

Người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn kỳ lạ nên chạy ra xem và phát hiện thi thể của đôi nam nữ. Một người họ hàng của nạn nhân nữ tiết lộ cô đã có con gái 8 tuổi.

Giám đốc điều hành cảnh sát quận Calderon, ông Cristhian Trujillo cho hay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: The Sun 

Đây không phải là lần đầu tiên có người gặp nạn khi đang ân ái. Tháng 7 vừa qua, một cặp đôi ở St. Petersburg, Nga đã ngã xuống đất khi đang quan hệ tình dục bên ngoài cửa sổ tầng 9. Một người hàng xóm sống bên dưới căn hộ của nạn nhân đã khai với cảnh sát rằng tối hôm xảy ra sự việc, cô nhìn thấy một chiếc TV bay xuống từ trên tầng cao, theo sau là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người này lập tức gọi cảnh sát để báo vụ việc. Khi cảnh sát có mặt, người phụ nữ khoảng 25-30 tuổi đã tử vong. 

Còn người đàn ông không rõ lai lịch chỉ bị thương nhẹ và đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân đã uống rượu trong căn hộ ở tầng 9 cùng bạn bè. Sau đó cô và một người đàn ông trong buổi nhậu đã quan hệ trên bệ cửa sổ và ngã xuống dưới.

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Camera an ninh trong trung tâm thương mại đã ghi lại cảnh đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng, mà còn là nơi có nhiều trẻ em khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

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