Cặp đôi 'mây mưa' ở nơi toàn trẻ em, mang cả giấy để dọn dẹp 'bãi chiến trường'

Thế giới 27/09/2019 16:09

Camera an ninh trong trung tâm thương mại đã ghi lại cảnh đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng, mà còn là nơi có nhiều trẻ em khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng, còn là nơi có rất nhiều trẻ em khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ. 

Theo CNT News, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20/9. Một đôi nam nữ bị bắt gặp đang ân ái ngay cạnh máy gắp thú thuộc một trung tâm vui chơi trẻ em tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan.

Toàn bộ hành vi phản cảm đã bị camera an ninh ghi lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn.

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Đôi nam nữ làm chuyện ấy nơi công cộng - Ảnh: CNT News

Hình ảnh trong clip cho thấy đôi nam nữ vẫn còn rất trẻ. Cả hai dường như đã có ý định vụng trộm từ trước khi cố tình chọn địa điểm không có người qua lại để "hành sự". Ngay cạnh khu vực máy gắp thú của trẻ em, cặp đôi này không hề ngần ngại gì mà ôm hôn nhau thắm thiết. Sau đó, họ liên tục có những hành động hết sức nhạy cảm, tưởng như phòng riêng chứ không phải chốn công cộng nữa.

Sau khi xong chuyện, đôi nam nữ đứng lên chỉnh trang quần áo. Chàng trai thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị giấy vệ sinh để lau sạch "bãi chiến trường" mà hai người để lại. 

Không lâu sau đó, dân mạng phát hiện nữ chính trong clip là một nữ sinh cấp 3. Phòng Giáo dục địa phương đã nhanh chóng yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip trên các diễn đàn, đồng thời thông báo cho nhà trường và phụ huynh để can thiệp. Phía nhà trường đã mở một cuộc họp khẩn cấp để giải quyết sự việc.

Bên cạnh đó, cảnh sát địa phương cũng vào cuộc điều tra. Theo luật, việc đôi nam nữ thể hiện hành động nhạy cảm và quá khích nơi công cộng là vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tiền lên tới 200.000 Đài tệ (gần 150 triệu đồng).

Ngoài ra, nữ sinh trên vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên. Nam thanh niên quan hệ tình dục với nữ sinh này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. 

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