Đứng bán trà sữa, cô gái mặc bikini khoe vòng một khủng khiến dân mạng 'nháo nhào'

Thế giới 30/09/2019 16:34

Bức ảnh cô gái mặc bikini đứng bán trà sữa đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cô nàng ăn mặc hở hang và nghiện khoe thân thể.

Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, không ít người đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc độc lạ nào đó. Cô gái dưới đây cũng là một trường hợp như thế. Từ một người bình thường, cô bỗng trở nên nổi tiếng với gần nửa triệu người theo dõi trên cá nhân.

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Cô gái mặc bikini đứng bán trà sữa 'đốt mắt' người nhìn với vòng một khủng - Ảnh: FB

Cô gái trong ảnh chỉ bán trà sữa bình thường nhưng lại diện trang phục vô cùng táo bạo. Bộ bikini giúp cô phô bày đôi gò bồng đảo quyến rũ "đốt mắt" người nhìn. Cánh mày râu phải thừa nhận rằng họ thật sự rất muốn mua trà sữa cho cô sau khi xem ảnh.

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Cô gái trẻ sở hữu gần nửa triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm ra danh tính cô gái. Cô tên Xie Yuxin, người Trung Quốc, sống tại Bangkok, Thái Lan. Xie Yuxin có lượng fans khủng trên mạng xã hội Instagram (430.000 tài khoản theo dõi). Xie thường xuyên khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Thậm chí có dân mạng cho rằng Xie Yuxin nghiện khoe thân thể.

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Nhiều người cho rằng Xie Yuxin bị bệnh nghiện khoa thân - Ảnh: Instagram 

Theo thông tin đăng tải trên Facebook cá nhân, Xie hiện đang học ngành Điều dưỡng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Đài. Sau khi bức ảnh pha trà sữa của cô được báo mạng Trung Quốc chia sẻ, lượng fans của Xie Yuxin đã tăng lên rất nhiều.

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