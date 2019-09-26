Xuất hiện vài phút trên đường, nữ tài xế mặc hở bỗng nổi như cồn, dễ dàng kiếm hơn 300 triệu/tháng

Chỉ vài phút bước xuống đường vì gặp va chạm giao thông, nữ tài xế ăn mặc gợi cảm lập tức gây bão mạng xã hội, được nhãn hàng mời làm đại diện với mức lương hơn 300 triệu/tháng.

Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, không ít người đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc độc lạ nào đó. Cô gái dưới đây cũng là một trường hợp như thế. Từ một người bình thường, cô có thể dễ dàng kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng chỉ nhờ vài phút xuất hiện trên đường phố.

Theo Chinatimes, vào tháng 7 vừa qua, trên con phố thuộc quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã xảy ra một vụ va chạm giao thông. Hai tài xế đã xuống đường để thỏa thuận bồi thường.

Một trong hai tài xế này là phụ nữ. Dù chỉ xuống xe vài phút đồng hồ nhưng một số người đã nhanh tay chụp ảnh cô và đăng lên mạng. Không ngờ những bức ảnh này trở thành đề tài nóng được dân mạng bàn tán rôm rả.

Bức ảnh nữ tài xế ăn mặc gợi cảm được dân mạng chia sẻ và bàn tán rôm rả - Ảnh: Chinatimes

Nguyên nhân vì nữ tài xế sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng. Cô mặc một chiếc áo thun được khoét ngực khá sâu, quần ngắn và mang giày thể thao. Bộ trang phục giúp tôn lên vòng một gợi cảm và đôi chân dài miên man của cô, khiến người đối diện không khỏi ngước nhìn và ngưỡng mộ.

Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm ra danh tính cô gái. Cô tên Feng Yuying, khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì thường xuyên khoe ảnh gợi cảm.

Feng Yuying cho biết sau khi những bức ảnh của mình được dân mạng chia sẻ, số người theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô tăng vọt. Yuying nhận được hàng nghìn tin nhắn làm quen khiến cô không khỏi choáng ngợp. Yuying thậm chí còn được mời làm đại diện quảng cáo nhãn hàng với mức lương lên tới 100.000 nhân dân tệ (gần 330 triệu đồng) nhưng cô từ chối. Cô chia sẻ rằng mình chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, không muốn trở thành người nổi tiếng.

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