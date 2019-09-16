Cô gái trẻ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội chỉ nhờ một bức ảnh đang ngồi bán thịt nướng buổi tối. Người khen cô xinh đẹp quyến rũ, người cho rằng cô ăn mặc phản cảm, phô phang.

Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, không ít người đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc độc lạ nào đó. Cô gái dưới đây cũng là một trường hợp như thế.

Một tài khoản Facebook đã đăng lên trang cá nhân bức ảnh cô gái trẻ có vòng một khủng đang ngồi nướng thịt với dòng trạng thái: "Hoạt động mà tôi thích nhất chính là ăn thịt nướng đêm Trung thu".

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ đang ngồi xổm ven đường để nướng thịt. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn. Cô mặc một chiếc váy đen hở vai, để lộ vòng một "ngồn ngộn" đốt mắt người xem. Đặc biệt, góc chụp của bức ảnh là từ trên xuống càng làm nổi bật thân hình nóng bỏng của cô gái trẻ.

Người khen cô xinh đẹp quyến rũ, người cho rằng cô ăn mặc phản cảm, phô phang - Ảnh: FB

Cách ăn mặc có phần phô phang, lộ liễu của cô gái đã nhận về không ít bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng: "Bây giờ muốn nổi tiếng cứ ăn mặc hở hang là được à?"; "Cô ta cũng chỉ muốn câu kéo sự chú ý để bán đắt hàng hơn thôi"; "Tôi thấy đẹp và quyến rũ mà"; "Cho xin địa chỉ quán thịt nướng nào, tự nhiên thèm ăn ghê"; "Đây chỉ là chiêu trò PR thôi, chẳng ai mặc vậy đi bán thịt nướng ngoài đường cả";...

Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm ra danh tính cô gái nóng bỏng này. Cô có tên thật là Chen Yu, làm việc tại công ty người mẫu JKF của Nhật Bản. Chen Yu thường xuyên đăng tải những bức ảnh nóng bỏng, khoe vòng một "ngồn ngộn" lên trang cá nhân nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá' Không ai phủ nhận thân hình của cô gái rất đẹp nhưng cách ăn mặc phản cảm vẫn khiến nhiều người không thể chấp nhận được.

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