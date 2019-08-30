Đứng bán cơm cho sinh viên, cô gái ăn mặc phô phang, khoe thân triệt để khiến dân mạng xôn xao

Bị dân mạng chỉ trích vì ăn mặc phản cảm khi đứng bán cơm cho sinh viên, cô gái trẻ lên tiếng phân trần.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm nơi công cộng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, cư dân mạng lại lan truyền bức ảnh cô gái đứng bán hàng cho sinh viên trong trang phục gợi cảm và bàn tán không ngớt.

Cô gái bị đánh giá là ăn mặc phản cảm vì mặc váy hai dây ôm sát đứng bán cơm - Ảnh: CNT News

Theo CNT News, bức ảnh được chụp trong nhà ăn sinh viên Học viện Minh Đức thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô gái trẻ đứng bán cơm cho sinh viên trong trang phục váy tím hai dây ôm sát, ngắn cũn cỡn, khoe triệt để số đo ba vòng cơ thể. Dù có vóc dáng đẹp nhưng cô gái vẫn bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm, không phù hợp với hoàn cảnh.

"Tưởng đâu là ở quán hát chứ không phải trường học"; "Tôi nghĩ cô ta nên làm việc trong quán karaoke"; "Giới trẻ ngày càng sống thoáng nhỉ"; "Số lượng nam sinh đến mua cơm chắc sẽ tăng vọt";... dân mạng bình luận.

Mới đây, nữ chính đã lên tiếng giải thích mọi chuyện. Cô cho biết mình chỉ đến phụ giúp gia đình bạn trai trong ngày khai trương chứ không phải nhân viên nhà ăn. Do thời gian gấp gáp, cô chỉ đến phụ một chút rồi về nên không mặc đồng phục.

Ban đầu, cô gái chỉ định phụ lau dọn, sắp xếp bàn ghế. Thế nhưng vào giờ giải lao, sinh viên kéo đến rất đông nên cô mới giúp bạn trai đứng bán cơm. Không ngờ một số người đã chụp ảnh cô rồi đăng lên mạng, chỉ trích hành vi phản cảm khiến cô rất phiền lòng.

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