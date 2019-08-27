Hầu hết mọi người đều cho rằng trong nhà hàng không chỉ có khách nam mà còn có phụ nữ và trẻ em. Cách ăn mặc phản cảm và hành vi của vũ công có thể gây ảnh hưởng không tốt đến nhóm đối tượng này.

Bức ảnh cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót trong quán ăn hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Thái Lan. Hầu hết mọi người đều chỉ trích chiêu trò câu kéo sự chú ý, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nhà hàng này.

Nữ vũ công ăn mặc phản cảm nhảy múa trong nhà hàng - Ảnh: Cameroon News Today

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, một nhà hàng ở phía bắc Thái Lan đã thuê vũ công nhảy múa bên trong khu vực ăn uống nhằm hút khách. Đáng nói là cô vũ công ăn mặc phản cảm, nhảy nhót phô phang khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội.

Một khách hàng cho biết lúc đầu nữ vũ công mặc áo thun và quần ngắn. Sau đó trước mặt bao thực khách, cô nàng từ từ cởi dần những món đồ trên người, cho đến khi chỉ để lại chiếc "quần nhỏ" trên người và bắt đầu nhảy múa cuồng nhiệt. Nhiều khách nam tỏ ra thích thú, vỗ tay cổ vũ và lấy điện thoại ra quay.

Tuy nhiên hầu hết mọi người đều đánh giá tiêu cực tiết mục của vũ công. Trong nhà hàng không chỉ có khách nam mà còn có phụ nữ và trẻ em. Hành vi phản cảm của vũ công có thể gây ảnh hưởng không tốt đến nhóm đối tượng này.

Sau khi những hình ảnh trên lan truyền lên mạng xã hội, cảnh sát địa phương đã can thiệp điều tra. Cảnh sát cho biết nhà hàng đã vi phạm khi mời vũ công nhảy múa phản cảm. Hành động này có thể bị khép tội gây mất trật tự nơi công cộng. Nhà hàng này cũng đang bị xem xét giấy phép kinh doanh.

Hiện cư dân mạng Thái Lan đang xôn xao bàn tán và có những bình luận trái chiều xung quanh hình ảnh này: "Tất cả vì tiền và lợi ích kinh doanh mà thôi"; "Quá lố lăng"; "Tôi sẽ không bao giờ đưa gia đình đến một nơi thế này"; "Trách nhà hàng chứ không thể trách vũ công"; "Vũ công cũng chỉ vì mưu sinh thôi"...

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