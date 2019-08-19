Rất nhiều khách mời đã bị sốc trước cách ăn mặc phản cảm của cô dâu chú rể nhưng có vẻ cặp đôi không thèm quan tâm đến điều đó.

Mới đây, trên diễn đàn Reddit xuất hiện hình ảnh một đám cưới độc nhất vô nhị thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Một cư dân mạng tên SuperterraneanAlien đã kể về trải nghiệm sốc tận óc của bản thân khi đi đám cưới một người bạn. Người này nói rằng anh đã há hốc miệng tận 3 lần, điều này cũng thể hiện bằng 3 bức ảnh mà anh đăng lên mạng.

Hình ảnh đầu tiên cho thấy cô dâu và chú rể đang nắm tay nhau rất tình tứ. Nhưng trang phục mà cô dâu mặc không phải váy cưới thông thường mà là bikini màu trắng phối ren vô cùng lộ liễu. Cảm giác cô dâu chỉ cần vận động mạnh một chút thôi là sẽ bị lộ hàng trước quan khách. Còn chú rể hoàn toàn không mặc thêm gì ngoài một chiếc quần bơi. Rất nhiều khách mời đã bị sốc trước cách ăn mặc phản cảm này nhưng có vẻ cặp đôi không thèm quan tâm đến điều đó.



Cách ăn mặc phản cảm trong một đám cưới của cặp đôi nước ngoài - Ảnh: Reddit

Bức ảnh thứ hai cho thấy cô dâu đã thay thế bộ bikini bằng chiếc váy trắng làm từ vải ren. Chiếc váy này được cắt xẻ táo bạo ở phần ngực. Điểm nhấn của đám cưới có lẽ nằm ở chiếc bánh kem mà cô dâu cầm trên tay. Chiếc bánh được thiết kế tạo hình một bàn tay giống như đang nắm... của quý. Trên bánh cũng được viết một dòng chữ mang ý nghĩa thô thiển, dung tục.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Người cho rằng hành động phản cảm của cô dâu chú rể thật đáng lên án, người lại nghĩ đám cưới là tiệc riêng tư, đôi vợ chồng trẻ có quyền làm bất cứ điều gì mà họ muốn.

"Thật sự quá phản cảm, chẳng hiểu họ nghĩ gì trong đầu"; "Nếu tôi phải đi cái đám cưới này, tôi sẽ suy nghĩ lại tình bạn của mình với cô dâu chú rể"; "Bộ họ không thấy kỳ cục sao? Tôi nhìn cái bánh cưới mà đỏ mặt giùm"; "Đây là ngày vui của họ mà, họ muốn làm gì thì làm thôi"; "Dù kỳ cục nhưng dù sao cũng là sở thích của hai vợ chồng, họ thích là được. Mọi người đừng nên soi mói quá"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-mac-bikini-khien-vong-1-chi-chuc-trao-ra-ngoai-nhin-sang-banh-cuoi-con-soc-nang-hon-334967.html