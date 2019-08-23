Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi hớ hênh phô vùng nhạy cảm trong rạp chiếu phim

Xã hội 23/08/2019 19:27

Cộng đồng mạng dành nhiều lời chỉ trích cho cô gái trẻ có hành vi phản cảm, hớ hênh trong rạp chiếu phim.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại hành động phản cảm của một cô gái trẻ trong rạp chiếu phim. 

Dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cô nàng vẫn vô tư gác chân lên ghế trong trang phục ngắn cũn cỡn, phô vùng nhạy cảm vào khách ngồi phía dưới khiến ai nấy vô cùng bức xúc.

Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi hớ hênh phô vùng nhạy cảm trong rạp chiếu phim - Ảnh 1

Hành động phản cảm của cô gái nằm ngả ngớn lộ cả nội y vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim - Ảnh: FB

Hành vi phản cảm này được một tài khoản tên P.T.V. chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút gần 8000 lượt thích và hơn 2000 lượt bình luận.

Hầu hết cư dân mạng đều phẫn nộ trước hành động vô duyên, thiếu tôn trọng người khác của cô gái trong ảnh.

"Bất lịch sự hết chỗ nói"; "Là con gái đang mặc váy ngắn mà ngồi gác chân hớ hênh như thế hả trời?"; "Nếu tôi là khách ngồi dưới nhất định không để yên"; "Đến chỗ công cộng mà làm như ở nhà mình"..., dân mạng bình luận. 

Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi hớ hênh phô vùng nhạy cảm trong rạp chiếu phim - Ảnh 2
Hành động phản cảm của nàng hot girl - Ảnh: FB
Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi hớ hênh phô vùng nhạy cảm trong rạp chiếu phim - Ảnh 3

Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, gác chân lên ghế và dựa lưng ngả ngớn ra phía sau xem phim khiến dân mạng ngán ngẩm - Ảnh: FB

Đáng nói đây không phải lần đầu tiên dân mạng bức xúc với việc nhiều cô gái đi xem phim vô tư gác chân lên ghế. Trước đó, hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy mặc váy thướt tha nhưng lại gác cả hai chân lên hàng ghế phía trước đang có người ngồi cũng bị chỉ trích dữ dội. 

Hy vọng khi biết những gì cư dân mạng đang nói về mình, cô gái trẻ sẽ rút kinh nghiệm để hành xử lịch sự, có ý thức hơn khi ở nơi công cộng. 

Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện

Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện

Hình ảnh kém sang về hành vi phản cảm nơi công cộng của nữ hành khách khi đi máy bay khiến nhiều người bức xúc. Chủ nhân bức ảnh cho biết khi được nhắc nhở, cô gái này còn có thái độ khó chịu rồi gác hẳn chân sang bên mình.

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Từ khóa:   hành vi phản cảm

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