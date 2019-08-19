Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện

Xã hội 19/08/2019 11:46

Hình ảnh kém sang về hành vi phản cảm nơi công cộng của nữ hành khách khi đi máy bay khiến nhiều người bức xúc. Chủ nhân bức ảnh cho biết khi được nhắc nhở, cô gái này còn có thái độ khó chịu rồi gác hẳn chân sang bên mình.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện không ít những hành vi phản cảm nơi công cộng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không hiểu vô tình hay cố ý mà một số hành khách vẫn vô tư gác chân lên ghế trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, xe khách... khiến những người xung quanh vô cùng khó chịu. 

Mới đây, bức ảnh chụp một phụ nữ trẻ nằm ngửa trên máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện, khi được nhắc nhở thì không chịu tiếp thu khiến ai nấy phải lắc đầu ngán ngẩm, chịu đựng bất tiện.

Bức xúc trước hành vi vô ý thức, tài khoản Facebook T.Q.T. đã chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người phân xử.

Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện - Ảnh 1
Hành vi phản cảm nơi công cộng của nữ hành khách khiến nhiều người bức xúc - Ảnh chụp màn hình

"Thật ra mình không định chụp lại và đăng lên đâu. Chỉ là mình quá bức xúc vì thái độ của chị ấy khi được nhắc nhở, và chị ấy còn gác chân lên người mình nữa", tài khoản T.Q.T. bức xúc.

Ngay sau khi được chia sẻ lên một số diễn đàn, bức ảnh trên đã nhận được hàng ngàn bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động kém duyên, mất lịch sự của nữ hành khách, đồng thời chia sẻ những tình cảnh tréo ngoe mình từng gặp phải khi đi phương tiện công cộng.

Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện - Ảnh 2
Không biết người ngồi đằng sau nghĩ gì mà lại gác hai chân lên ghế trước thế này - Ảnh: FB
Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện - Ảnh 3
Gác chân lên đầu người ngồi trước thế này thật khó chấp nhận nổi - Ảnh: FB
Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện - Ảnh 4
Được bầu chọn là bàn chân kinh dị nhất năm, nỗi ám ảnh kinh hoàng trên xe khách - Ảnh: FB
Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện - Ảnh 5
Thò hẳn chân lên phía lái xe taxi - Ảnh: FB
Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện - Ảnh 6
Ngủ luôn trên xe buýt với tư thế như đang ở nhà riêng - Ảnh: FB
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Từ khóa:   hành vi phản cảm

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