Nữ hành khách nằm ngửa trên ghế máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện không ít những hành vi phản cảm nơi công cộng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không hiểu vô tình hay cố ý mà một số hành khách vẫn vô tư gác chân lên ghế trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, xe khách... khiến những người xung quanh vô cùng khó chịu.

Mới đây, bức ảnh chụp một phụ nữ trẻ nằm ngửa trên máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện, khi được nhắc nhở thì không chịu tiếp thu khiến ai nấy phải lắc đầu ngán ngẩm, chịu đựng bất tiện.