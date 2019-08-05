Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình trên ô tô, thái độ của 'con giáp thứ 13' khiến dân mạng sôi máu

Xã hội 05/08/2019 16:05

Trong đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí gây xôn xao, cô gái bị cho là 'con giáp thứ 13' tỏ thái độ thản nhiên khiến dân mạng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Theo thông tin được chia sẻ, người chồng và nhân tình đang ''vui vẻ'' trên ô tô thì bị vợ bắt quả tang tại trận. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cô vợ chứng kiến cảnh chồng ngoại tình. Trước đó anh chồng và bồ nhí từng nhiều lần hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ nhưng rồi đâu lại vào đấy.

vo danh ghen bo nhi 1
Trong clip vợ đánh ghen bồ nhí gây xôn xao, cô gái được cho là tiểu tam thản nhiên cột tóc, chỉnh áo váy khi bị người vợ mắng chửi - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip, cô gái được cho là bồ nhí tỏ thái độ khá bình thản, ngồi giữa sàn nhà vừa cột tóc vừa chỉnh áo váy. Còn cô vợ thì không giữ được bình tĩnh, chỉ thẳng mặt ''tình địch'' chửi bới.

"Hai đứa mày ở với nhau cả buổi chiều trên xe đúng không, khai thật, nói rõ, có đúng không? Chính mày hứa là mày không thế nữa. Tao nói với mẹ mày mà mày không nể cô một tí nào. Tao cũng như mẹ mày ấy, mày phải nể tao. Mày đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, phải ngon lành mà lấy chồng chứ", chị vợ mắng mỏ nhân tình trẻ của chồng.

Bị chửi mắng dữ dội nhưng cô bồ vẫn tỏ ra tỉnh bơ, không sợ hãi hay lên tiếng biện minh. Chính điều này đã khiến dân mạng càng thêm bức xúc, phẫn nộ.

''Còn trẻ trung sao không kiếm trai tân mà yêu lại đi đâm đầu vào đàn ông có vợ làm gì? Chị vợ này đánh ghen văn minh đấy chứ là người khác chắc họ không để yên đâu'', tài khoản K.L. bình luận.

''Quan điểm của mình là chẳng việc gì phải đánh ghen cho mệt thân. Phụ nữ chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân và con cái là ổn rồi, chồng lăng nhăng thì bỏ luôn đi'', tài khoản T.H. bày tỏ.

''Cô bồ có vẻ trâng tráo nhỉ, hay bị bắt quả tang nhiều lần nên quen rồi? Nể chị vợ quá bình tĩnh, gặp mình chắc nhảy vào đánh ghen rồi", tài khoản P.L. cho biết.

Hiện thông tin về vụ việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Vợ đánh ghen khiến bồ nhí của chồng trụi cả đầu, hội chị em rần rần tán thưởng

Vợ đánh ghen khiến bồ nhí của chồng trụi cả đầu, hội chị em rần rần tán thưởng

Không như những vụ bắt gian ồn ào khác, chị vợ đánh ghen bồ nhí trong câu chuyện dưới đây hành động cực nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả chồng lẫn nhân tình sợ mất mật.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen văn minh chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản