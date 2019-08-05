Trong đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí gây xôn xao, cô gái bị cho là 'con giáp thứ 13' tỏ thái độ thản nhiên khiến dân mạng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Theo thông tin được chia sẻ, người chồng và nhân tình đang ''vui vẻ'' trên ô tô thì bị vợ bắt quả tang tại trận. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cô vợ chứng kiến cảnh chồng ngoại tình. Trước đó anh chồng và bồ nhí từng nhiều lần hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Trong clip vợ đánh ghen bồ nhí gây xôn xao, cô gái được cho là tiểu tam thản nhiên cột tóc, chỉnh áo váy khi bị người vợ mắng chửi - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip, cô gái được cho là bồ nhí tỏ thái độ khá bình thản, ngồi giữa sàn nhà vừa cột tóc vừa chỉnh áo váy. Còn cô vợ thì không giữ được bình tĩnh, chỉ thẳng mặt ''tình địch'' chửi bới.

"Hai đứa mày ở với nhau cả buổi chiều trên xe đúng không, khai thật, nói rõ, có đúng không? Chính mày hứa là mày không thế nữa. Tao nói với mẹ mày mà mày không nể cô một tí nào. Tao cũng như mẹ mày ấy, mày phải nể tao. Mày đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, phải ngon lành mà lấy chồng chứ", chị vợ mắng mỏ nhân tình trẻ của chồng.

Bị chửi mắng dữ dội nhưng cô bồ vẫn tỏ ra tỉnh bơ, không sợ hãi hay lên tiếng biện minh. Chính điều này đã khiến dân mạng càng thêm bức xúc, phẫn nộ.

''Còn trẻ trung sao không kiếm trai tân mà yêu lại đi đâm đầu vào đàn ông có vợ làm gì? Chị vợ này đánh ghen văn minh đấy chứ là người khác chắc họ không để yên đâu'', tài khoản K.L. bình luận.

''Quan điểm của mình là chẳng việc gì phải đánh ghen cho mệt thân. Phụ nữ chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân và con cái là ổn rồi, chồng lăng nhăng thì bỏ luôn đi'', tài khoản T.H. bày tỏ.

''Cô bồ có vẻ trâng tráo nhỉ, hay bị bắt quả tang nhiều lần nên quen rồi? Nể chị vợ quá bình tĩnh, gặp mình chắc nhảy vào đánh ghen rồi", tài khoản P.L. cho biết.

Hiện thông tin về vụ việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Vợ đánh ghen khiến bồ nhí của chồng trụi cả đầu, hội chị em rần rần tán thưởng Không như những vụ bắt gian ồn ào khác, chị vợ đánh ghen bồ nhí trong câu chuyện dưới đây hành động cực nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả chồng lẫn nhân tình sợ mất mật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bat-qua-tang-chong-ngoai-tinh-tren-o-to-thai-do-cua-con-giap-thu-13-khien-dan-mang-soi-mau-333413.html