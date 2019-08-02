Vợ đánh ghen khiến bồ nhí của chồng trụi cả đầu, hội chị em rần rần tán thưởng

Xã hội 02/08/2019 11:33

Không như những vụ bắt gian ồn ào khác, chị vợ đánh ghen bồ nhí trong câu chuyện dưới đây hành động cực nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả chồng lẫn nhân tình sợ mất mật.

Mỗi khi có ai đó đăng chuyện chồng ngoại tình, đánh ghen lên mạng xã hội, chị em lại xôn xao bàn tán và không tiếc lời chỉ trích kẻ thứ ba. Hầu hết mọi người đều cho rằng dù là vô tình hay cố ý thì việc chen chân vào gia đình người khác là điều không thể chấp nhận được.

Mới đây, câu chuyện vợ đánh ghen bồ nhí cực nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cao thu hút sự quan tâm của vô số mẹ bỉm sữa. Nhiều chị em đọc xong còn cảm ơn chị vợ rối rít vì đã truyền cho họ cách đánh ghen vô cùng lý tưởng.

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Câu chuyện vợ đánh ghen bồ nhí gây sốt mạng - Ảnh: FB

Câu chuyện diễn biến như sau: ''Chị Hằng và anh Phi đã kết hôn hơn 6 năm, thời gian đủ dài để hiểu rõ mọi thứ về anh. Dạo này chị Hằng thường xuyên chơi facebook vào các hội nhóm, nên chị đã biết cách soi facebook chồng còn hơn một thám tử tư.

Chuyện gì đến cũng đến, sau nhiều năm nói cười thì chị Hằng cũng vào được facebook của anh Phi và dành cả ngày để đọc hết inbox ở đấy.

Chị đã phát hiện Tuesday!

Hàng trăm tin nhắn mặn nồng, làm tay run lên, nhưng theo kinh nghiệm xem hàng tỷ vụ đánh ghen trên mạng nên chị cố kiềm nén. Kéo đến đoạn gần nhất: 'Anh mua cho cưng mấy chai dầu gội dầu xả Mỹ nè, mai mang qua'. Lúc này chị Hằng biết mình nên làm gì.

Mua đồ cho bồ thì làm gì anh Phi dám để trong nhà, dĩ nhiên là trong cốp chiếc xe hơi rồi. Không sai vào đâu được, chị Hằng đã mua 2 chai kem tẩy lông loại siêu mạnh khủng khiếp pha vào.

Chị Hằng sống ung dung vui vẻ, ngày ngày nằm chờ feedback.

Và ngày đó cũng đến, ting ting ting! Tin nhắn đến nick anh Phi từ con Tuesday:

'ANH ƠI TÓC EM RỤNG HẾT RỒI, SAO VẬY ANH?'

'Sorry cưng, chắc có lẽ căn bệnh HIV của anh đã lây cho cưng rồi', chị Hằng trả lời.

Anh Phi cũng đã biết vợ mình phát hiện ra nên đành ngậm ngùi chặn luôn nick con kia''.

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Vợ đánh ghen nhẹ nhàng nhưng khiến bồ nhí rụng sạch tóc - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận về hàng ngàn bình luận thích thú, thậm chí là bái phục trước cách đánh ghen văn minh của cô vợ.

''Cần gì lôi nhau ra đường chửi bới, đánh ghen dã man, vừa mất mặt vừa vi phạm pháp luật. Ủng hộ cách đánh ghen nhẹ nhàng nhưng lại làm 'quân địch' tổn thất nặng nề, 'quân ta' sợ khiếp vía thế này'', tài khoản H.P. bình luận.

''Đọc câu chuyện này vừa hả hê vừa buồn cười chết đi được. Chị em hãy học tập cách đánh ghen sang chảnh, thần thái như này nhé", tài khoản P.T. bày tỏ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng câu chuyện này chỉ là hư cấu. Tuy vẫn chưa rõ thực hư thế nào nhưng có vẻ hội chị em rất tâm đắc với cách dằn mặt tiểu tam này nên vẫn chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

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