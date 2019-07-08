Công an nhận định người chồng đốt nhà vì ghen tuông khiến cả gia đình 5 người thương vong.

Cơ quan công an đang điều tra nghi án chồng đốt nhà vì ghen tuông khiến cả nhà 5 người thương vong.

Sáng nay (8/7), Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 5 trường hợp bị bỏng rất nặng, trong đó có 1 phụ nữ đã tử vong, trên người có nhiều vết chém và bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, cả 5 nạn nhân là người thân trong một gia đình ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Văn Bình, chị H. (người chung sống như vợ chồng với anh Bình), mẹ ruột chị H. và 2 đứa trẻ. Ngoài chị H. đã tử vong do vết thương quá nặng, 4 người còn lại đã được chuyển tuyến cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, trong đó anh Bình được tiên lượng xấu.



Hiện trường vụ việc - Ảnh: VnExpress



Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 7 giờ sáng nay, ngôi nhà cấp bốn của chị H. bất ngờ bốc cháy. Khi người dân phát hiện thì căn nhà bị khóa, bên trong có tiếng la hét.

Người dân cùng cơ quan chức năng phối hợp dập lửa. Khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, chị H. đã tử vong, anh Bình, mẹ chị H. và 2 đứa trẻ bị bỏng nặng.

Theo lãnh đạo xã Mường Sang, chị H. có một con riêng và chung sống với anh Bình nhưng không đăng ký kết hôn. Cặp đôi có một con chung nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bước đầu, công an nhận định do ghen tuông, anh Bình đã khóa cửa, phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình thương vong.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ vụ việc.

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