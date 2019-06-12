Hôm nay 12/6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bạch Văn Kha (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Sáng 6/8/2018, Kha mang theo dao đến nhà chị K. để tìm vợ. Chị Tr. không chịu theo chồng về nhà nên cả hai xảy ra cự cãi.

Theo cáo trạng, Kha và vợ là chị Nguyễn Thị Bảo Tr. (22 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Chị Tr. ôm con bỏ về nhà chị ruột là Nguyễn Thị Bảo K. (30 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để ở nhờ.

Níu kéo bất thành, Kha rút dao chém vợ khiến chị Tr. bị thương. Chưa dừng lại ở đó, Kha dùng xăng tưới xung quanh nhà chị vợ rồi phóng hỏa. Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên chị K. và con trai là bé Đ. (11 tháng tuổi) chết cháy trên giường ngủ vì không kịp thoát thân.

Sự việc được hàng xóm phát hiện, cứu chị Tr. đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Kha bỏ trốn và bị công an bắt giữ sau đó không lâu.

Căn cứ vào lời khai cùng những bằng chứng thu thập được, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bạch Văn Kha án tử hình về tội giết người.

Cách đây ít ngày, tại huyện Tân Biên (Tây Ninh) cũng xảy ra vụ việc sát hại nhà vợ vì mâu thuẫn vợ chồng gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, khoảng 6 giờ ngày 4/6, Nguyễn Thanh Mai (67 tuổi, ngụ Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, Tây Ninh) đến nhà mẹ vợ là bà Trần Thị N. (59 tuổi) để tìm vợ.

Tìm vợ không gặp, con rể U70 rút dao đâm mẹ vợ 59 tuổi tử vong - Ảnh: CAND

Tuy nhiên bà N. trả lời rằng không biết gì hết nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Mai đã lấy dao đâm vào ngực mẹ vợ.

Bà N. chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này, chị Trần Thị Lan (51 tuổi, hàng xóm) phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn, cũng bị Mai dùng dao chém bị thương.

Gây án xong, Mai bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà N. và chị Mai được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Biên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, bắt giữ Nguyễn Thanh Mai. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.