Nghe thầy bói phán chồng có bồ nhí, vợ nổi cơn ghen tạt axit khắp người chồng

Xã hội 11/06/2019 11:00

Nghi ngờ chồng có bồ nhí nên không cho mình giữ tiền, người vợ đã tạt axit khiến nạn nhân chịu 65% thương tật.

Năm 2009, ông H.Hạ (65 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) bị người vợ đầu ấp tay gối tạt axit gây bỏng nặng. Hung thủ sau đó đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tuy nhiên vẫn chẳng thể bù đắp được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu trong suốt 10 năm qua.

Nghe thầy bói phán chồng có bồ nhí, vợ nổi cơn ghen tạt axit khắp người chồng - Ảnh 1
Ông Hạ đau đớn suốt 10 năm qua vì bị vợ tạt axit - Ảnh: Zing

Ông Hạ kể, vào năm 2009, ông được đền bù 6 tỷ đồng từ việc giải tỏa nhà. Lúc này, ông đang sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ.

Thấy ông Hạ ít quan tâm và không cho mình giữ tiền, người vợ hờ nghi ông Hạ có bồ nhí nên ghen tuông, cự cãi. 

Người phụ nữ này còn đi xem bói. Thầy bói phán ông Hạ bị "một cô gái xinh đẹp, da trắng" đeo bám, quấy rối nên gia đình lúc nào cũng lục đục, không yên.

Tuy ông Hạ đã một mực phủ nhận nhưng người vợ vẫn không tin. Sáng hôm sau, khi ông Hạ chuẩn bị đi làm thì bị vợ tạt một thau axit đậm đặc vào người.

Trước đây vợ ông Hạ làm nghề đổ axit vào bình ắc quy nên cũng có hiểu biết về loại hóa chất này. Ông Hạ cho rằng hành động này của vợ không chỉ là do ghen tuông, mà còn do tranh chấp khoản tiền 6 tỷ kia.

Nghe thầy bói phán chồng có bồ nhí, vợ nổi cơn ghen tạt axit khắp người chồng - Ảnh 2
Khắp người ông Hạ đều là di chứng của axit - Ảnh: TQ

Sau khi bị tạt axit, ông Hạ được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích vĩnh viễn 65%. Người vợ lĩnh án 3 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Nhiều năm qua, ông Hạ không có đêm nào ngon giấc vì bị vết thương hành hạ vô cùng đau đớn. Ngoài ra, ông cũng không thể nhắm mắt hay ăn uống bình thường vì toàn bộ da mặt bị co rút.

Sau hàng chục cuộc phẫu thuật, nạn nhân đã được cắt bỏ sẹo co rút, cấy ghép da, phục hồi hai mi mắt. Sắp tới đây, ông Hạ vẫn sẽ phải thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn, nhất là chức năng vận động.

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