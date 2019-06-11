Chở vợ lên cầu, chồng bất ngờ dừng xe rồi nhảy sông tự tử

Xã hội 11/06/2019 13:48

Một người đàn ông ở Phan Thiết đã nhảy sông tự tử trước sự ngỡ ngàng của vợ. Sau 2 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được trục vớt lên bờ.

Mới đây tại TP. Phan Thiết xảy ra vụ việc chồng nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với vợ thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/6, anh Trần Ngọc Lít (27 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết) chở vợ là chị Trần Thị Yến Nhi (28 tuổi) đi công chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Chở vợ lên cầu, chồng bất ngờ dừng xe rồi nhảy sông tự tử - Ảnh 1

Sự việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kì đứng xem dọc hai bên cầu.

Khi đi đến cầu Dục Thanh (TP. Phan Thiết), anh Lít bất ngờ dừng xe, leo lên thành cầu, nhảy xuống nước trước sự ngỡ ngàng của vợ.

Được sự giúp đỡ của các ngư dân, khoảng 2 giờ sau, thi thể anh Lít đã được tìm thấy. Theo người thân, vợ chồng anh Lít đã nộp đơn xin ly hôn cách đây một năm nhưng chưa giải quyết.

Cách đây không lâu, tại quận 2 (TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc chồng nhảy cầu tự tử trước mặt vợ. Vào khoảng 10 giờ ngày 20/4, anh Phạm Ngọc Đức (SN 1987, ngụ phường Cô Giang, quận 1, tạm trú tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) điều khiển xe máy chở vợ là chị Huỳnh Thị Kim N. đi công chuyện.

Khi đến giữa cầu Thời Đại (bắc qua đảo Kim Cương, phường Bình Khánh, quận 2) anh Đức dừng xe lại, lấy ví tiền và điện thoại cất trong người ra đưa vợ. Sau đó người đàn ông bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của vợ.

Chở vợ lên cầu, chồng bất ngờ dừng xe rồi nhảy sông tự tử - Ảnh 2
Người vợ khóc nghẹn khi chứng kiến hành động dại dột của chồng - Ảnh: FB

Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chị N. không kịp ngăn cản chồng. Anh Đức rơi xuống sông rồi mất tích sau đó. Người vợ đứng trên cầu khóc lóc kêu cứu. Lực lượng PCCC quận 2 và cứu nạn cứu hộ Phòng PC07 (Công an TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Theo người thân, anh Đức làm nghề sơn nước, hai vợ chồng có 2 con nhỏ. Hiện 3 mẹ con chị N. sinh sống ở nhà ngoại bên Cát Lái, quận 2.

"Gia đình có nhiều chuyện xảy ra trước khi anh ấy nhảy cầu tự tử", chị K.N. khóc nghẹn trước hành động dại dột của chồng. 

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