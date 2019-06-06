Tìm vợ không gặp, con rể U70 rút dao đâm mẹ vợ 59 tuổi tử vong

Xã hội 06/06/2019 07:32

Sau khi đoạt mạng mẹ vợ kém 8 tuổi, người đàn ông 67 tuổi tiếp tục đâm bị thương người hàng xóm.

Chiều 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Mai (67 tuổi, ngụ Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Tìm vợ không gặp, con rể U70 rút dao đâm mẹ vợ 59 tuổi tử vong - Ảnh 1
Nguyễn Thanh Mai tại cơ quan công an - Ảnh: CAND

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là bà Trần Thị N. ( 59 tuổi, mẹ vợ Mai). Khoảng 6 giờ ngày 4/6, Mai từ nhà trọ đến nhà bà N. để tìm vợ là chị Văn Thị Mỹ H. (34 tuổi) vì cho rằng chị H. đang trốn ở đây.

Tuy nhiên bà N. trả lời rằng không biết gì hết nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Mai đã lấy dao đâm vào ngực mẹ vợ.

Bà N. chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này, chị Trần Thị Lan (51 tuổi, hàng xóm) phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn, cũng bị Mai dùng dao chém bị thương. 

Gây án xong, Mai bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà N. và chị Mai được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Biên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, bắt giữ Nguyễn Thanh Mai. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Tối cùng ngày, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc con rể đâm bố mẹ vợ nguy kịch gây xôn xao dư luận.

Do mâu thuẫn gia đình, Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú khu 5 thôn Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) đã rút dao đâm bố mẹ vợ trọng thương. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ngọc đã bỏ đi. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, thanh niên này đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng Ngọc có một người con chung nhưng hiện đang sống ly thân. Nguyên nhân Ngọc cầm dao đâm bố mẹ vợ vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn gia đình, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đến công an đầu thú

Mâu thuẫn gia đình, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đến công an đầu thú

Do mâu thuẫn gia đình, một nam thanh niên ở Hà Nội đã rút dao đâm bố mẹ vợ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

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