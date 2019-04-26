Bị mắng 'suốt ngày ăn nhậu không lo cho vợ con', Bùi Khắc Đại dùng cây gỗ đánh tới tấp vào đầu bố vợ khiến nạn nhân tử vong.

Sáng nay (26/4), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Khắc Đại (SN 1985, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 16/12/2018, Đại đi dự tiệc tân gia ở nhà bạn. Đến 4 giờ chiều Đại về nhà trong tình trạng ngà ngà hơi men thì xảy ra mâu thuẫn với bố vợ là ông Nguyễn Đức Dinh (SN 1942). Nguyên nhân vì ông Dinh phàn nàn Đại "suốt ngày chỉ biết ăn nhậu không làm ăn lo cho vợ con".

Lời qua tiếng lại, bố vợ con rể xảy ra xô xát. Đại xông tới xô ông Dĩnh ngã vật xuống đất. Lúc này, ông Dinh bật dậy chạy ra sau nhà lấy một cái liềm chém Đại nhưng không trúng. Bất ngờ Đại lao tới vật ông Dinh xuống, dùng tay đánh đấm liên tiếp vào mặt bố vợ. Tiếp đó Đại vơ cây gỗ đánh tới tấp vào đầu và người ông Dinh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Người thân lập tức đưa ông Dinh đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Bị mắng 'suốt ngày ăn nhậu không lo cho vợ con', Bùi Khắc Đại đánh bố vợ tử vong - Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời bắt giữ Đại phục vụ công tác điều tra.

Tại phiên tòa, Bùi Khắc Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng các bằng chứng thu thập được, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tuyên phạt bị cáo Đại 20 năm tù giam.

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