Đang ăn cơm cùng gia đình bố vợ, con rể bế con 10 tháng tuổi vào nhà tắm sát hại rồi tự tử

Tin nóng 16/02/2019 15:55

Đang ngồi ăn cơm tại nhà bố vợ, người đàn ông bỗng nhiên bế con 10 tháng tuổi vào nhà tắm sát hại rồi tự tử.

Chiều nay (16/2), trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Pàng Văn Pâng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng bố giết con đẻ rồi tự tử bất thành.

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 15/2, đối tượng Lò Văn Luân (sinh năm 1993, trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) ngồi ăn cơm cùng gia đình bố vợ - ông Lò Văn Ơn (85 tuổi, tại đội 8b, xã Thanh Luông).

Đang ăn cơm cùng gia đình bố vợ, con rể bế con 10 tháng tuổi vào nhà tắm sát hại rồi tự tử - Ảnh 1
Sau khi khám bệnh, Luân đến nhà bố vợ ăn cơm thì xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì Luân bỗng nhiên bế con mình là Lò Minh Khang (10 tháng tuổi) vào nhà tắm rồi chốt chặt cửa lại.

Lúc sau gia đình ông Ơn phá cửa xông vào nhà tắm thì phát hiện bé Khang đã bị bố sát hại còn Lò Văn Luân đã dùng dao đâm vào bụng mình tự tử.

Ngay lập tức người nhà đưa Luân đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu và trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, Luân là chồng thứ hai của chị Lò Thị Chính (sinh năm 1980). Cả hai mới kết hôn được 1 năm, bé Lò Minh Khang là con đầu lòng.

Đang ăn cơm cùng gia đình bố vợ, con rể bế con 10 tháng tuổi vào nhà tắm sát hại rồi tự tử - Ảnh 2
Phòng tắm Luân sát hại con 10 tháng tuổi và tự tử nhưng không thành - Ảnh: Internet

Chiều ngày xảy ra sự việc, Luân và chị Chính đưa nhau đi khám bệnh, sau đó trở về nhà ngoại để ăn cơm thì xảy ra chuyện đau lòng.

Theo thông tin từ VOV, vợ chồng Luân không hề có mâu thuẫn trong cuộc sống. Hằng ngày Luân đi làm cũng không xảy ra mâu thuẫn hay nợ nần ai và rất yêu thương vợ con. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Luân hay bắt vợ và mẹ xin lỗi gia đình nhà vợ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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