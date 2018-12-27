Cả gia đình ăn bên nhà vợ chỉ trả 2 triệu mỗi tháng, con rể kì kèo đòi bớt 500 ngàn

Xã hội 27/12/2018 14:49

Với người con rể trong câu chuyện dưới đây, 2 triệu gửi cho ông bà ngoại để lo ăn, trông con vẫn là quá nhiều.

Đối với các cặp vợ chồng trẻ, chi phí ăn uống, lo cho con đi học mỗi tháng luôn là một gánh nặng. Chính vì vậy, việc có thể gửi con cho ông bà cũng bớt đi được một khoản tiền tương đối lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được điều này, thậm chí còn "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" như chàng rể dưới đây.

Cả gia đình ăn bên nhà vợ chỉ trả 2 triệu mỗi tháng, con rể kì kèo đòi bớt 500 ngàn - Ảnh 1
Tâm sự của người vợ trẻ trong nhóm kín dành cho chị em phụ nữ - Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện được một cô vợ trẻ chia sẻ trong nhóm kín dành cho chị em phụ nữ: “Hai vợ chồng, một con gái 1 tuổi ở nhà ngoại, con bà trông để đi làm. Đưa bà 2 triệu 1 tháng tiền ăn có quá nhiều không mọi người. Chồng bảo đưa bà 1 triệu 500 thôi để tiền tiêu nữa (em không đồng ý vì quá ít so với lương 2 vợ chồng). Lương 2 vợ chồng 10 – 13 triệu 1 tháng”.

Mặc dù biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng câu chuyện của cô vợ trẻ sau khi được đăng tải đã nhận không ý kiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.

Cả gia đình ăn bên nhà vợ chỉ trả 2 triệu mỗi tháng, con rể kì kèo đòi bớt 500 ngàn - Ảnh 2
Mặc dù lương mỗi tháng của hai vợ chồng lên đến hàng chục triệu nhưng người con rể vẫn tiếc 500 nghìn đưa cho mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ai nấy đều cho rằng anh chồng nhà này quá keo kiệt, tính toán chi li. Bởi với số tiền 2 triệu, nếu ở bên ngoài cũng chẳng thể lo nổi cho đứa con nhỏ chứ đừng nói tới cả gia đình 3 người.

“Tiền ở không mất rồi, bà trông con nữa. Mất mỗi tiền ăn mà còn ki bo. Chồng bạn bộ như tỳ hưu chỉ biết vào mà không ra à? Ăn uống đủ thứ, đưa 2 triệu đã kêu, thế ra ở riêng - cho con đi học đi. Coi thử như nào, tội ba mẹ vợ thật”, A.L bức xúc.

“Bảo chồng bạn nghỉ làm ở nhà giữ con, mỗi tháng cho hẳn 3 triệu xem có đủ xài không. Có con rể như vậy chẳng thà không có còn hơn”, K.T bình luận.

Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi xôn xao trong cộng đồng mạng. 

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