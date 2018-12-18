Mẹ để trần tắm cùng con trai 12 tuổi lên tiếng sau khi bị ‘ném đá’: ‘Cha mẹ nào cũng tắm cùng con sao lại chỉ trích tôi?’

Đăng ảnh để ngực trần tắm cùng con trai 12 tuổi, người mẹ nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Dù bị chỉ trích nhưng chị cho rằng việc mình làm sẽ góp phần giáo dục giới tính cho con, giúp trẻ phát triển lành mạnh.
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Cách đây không lâu, bà mẹ đơn thân tên C. (36 tuổi, sống ở Đài Loan) đăng lên mạng bức ảnh tắm cùng con trai. Chỉ sau vài giờ, bức ảnh đã tạo ra cuộc tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng nước này.
Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc trước việc người mẹ vô tư thả rông và tạo dáng giơ tay, cười vui vẻ phía sau cậu con trai của mình. Mọi người cho rằng hành vi này gây phản cảm và có thể ảnh hưởng đến quá trình dậy thì của trẻ.
Trước sự chỉ trích của cư dân mạng, chị C. bất ngờ lên tiếng: “Cha mẹ nào cũng tắm cùng con, sao lại chỉ trích tôi?”. Người mẹ đơn thân này cũng giải thích thêm, dù con trai đã 12 tuổi nhưng hai mẹ con vẫn rất thân thiết. Chị chỉ muốn chụp ảnh để có thêm kỷ niệm với con trước khi con trưởng thành.
Bên cạnh đó, chị C. còn biện minh rằng một số người Nhật cũng có thói quen tắm như vậy với mục đích giáo dục giới tính cho con cái. Chị hy vọng cộng đồng mạng sẽ có cái nhìn khoan dung hơn với mình.
Chị cho rằng khi con trai nhìn thấy cơ thể mẹ sẽ biết rõ hơn về phụ nữ, giúp tâm sinh lý trong tuổi dậy thì phát triển theo hướng lành mạnh. Chị C. cũng khuyến cáo thêm việc này không nên áp dụng giữa bố và con gái.
Dù đã giải thích nhưng rất nhiều cư dân mạng không đồng ý với cách làm của chị vì không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người châu Á.