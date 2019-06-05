Mâu thuẫn gia đình, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đến công an đầu thú

Xã hội 05/06/2019 11:32

Do mâu thuẫn gia đình, một nam thanh niên ở Hà Nội đã rút dao đâm bố mẹ vợ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang điều tra vụ việc con rể đâm cha mẹ vợ trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4/6 tại thôn Thụy Lôi (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội), do mâu thuẫn gia đình, một nam thanh niên nhà ở khu 5 thôn Thụy Lôi đã rút dao đâm bố mẹ vợ trọng thương. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mâu thuẫn gia đình, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đến công an đầu thú - Ảnh 1
1 trong 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: TTVN

Nhận tin báo từ Công an xã Thụy Lâm, Công an huyện Đông Anh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, thanh niên đã bỏ đi. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, người này đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Theo thông tin đăng tải tên Tiền Phong, nam thanh niên gây án được xác định là Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú cùng thôn). Vợ chồng Ngọc có một người con chung nhưng hiện đang sống ly thân. 

Theo chính quyền địa phương, Ngọc chưa có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân Ngọc cầm dao đâm bố mẹ vợ vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn gia đình, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đến công an đầu thú - Ảnh 2
Bị cáo Bùi Khắc Đại - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Khắc Đại (SN 1985, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về tội Giết người. Nguyên nhân vụ việc cũng là do mâu thuẫn gia đình, trong lúc không kiềm chế được mình Đại đã ra tay sát hại bố vợ.

Theo cáo trạng, ngày 16/12/2018, Đại đi dự tiệc tân gia ở nhà bạn. Đến 4 giờ chiều Đại về nhà trong tình trạng ngà ngà hơi men thì xảy ra mâu thuẫn với bố vợ là ông Nguyễn Đức Dinh (SN 1942). Nguyên nhân vì ông Dinh phàn nàn Đại "suốt ngày chỉ biết ăn nhậu không làm ăn lo cho vợ con".

Lời qua tiếng lại, bố vợ con rể xảy ra xô xát. Đại xông tới xô ông Dĩnh ngã vật xuống đất. Lúc này, ông Dinh bật dậy chạy ra sau nhà lấy một cái liềm chém Đại nhưng không trúng. Bất ngờ Đại lao tới vật ông Dinh xuống, dùng tay đánh đấm liên tiếp vào mặt bố vợ. Tiếp đó Đại vơ cây gỗ đánh tới tấp vào đầu và người ông Dinh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Người thân lập tức đưa ông Dinh đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Bùi Khắc Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng các bằng chứng thu thập được, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tuyên phạt bị cáo Đại 20 năm tù giam.

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