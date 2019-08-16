Đang đi trên cao tốc, cô gái thản nhiên làm điều nhạy cảm khiến ai nấy sững sờ

Thế giới 16/08/2019 15:24

Ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, cô gái trẻ làm một loạt hành động phản cảm khiến mọi người xung quanh sốc nặng khi chứng kiến.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ đang ngồi trong ô tô bỗng dạng chân rồi làm một loạt hành động phản cảm khiến những người chứng kiến sững sờ.

Được biết, sự việc xảy ra trên một tuyến đường cao tốc ở bang Melaka, Malaysia. Cô gái trẻ ngồi ở ghế phụ trong một chiếc xe hơi màu đen, quay mặt về phía cửa và không mặc gì ở phần dưới cơ thể.

Sau đó cô nàng dạng chân, để lộ hoàn toàn vùng nhạy cảm và bắt đầu hành vi "tự sướng". Do cửa kính ô tô hoàn toàn trong suốt và không có bất cứ thứ gì che chắn nên mọi hành động phản cảm của cô gái đều phô bày trước mắt người đi đường. Dường như cô gái cũng ý thức được việc mình đang làm nhưng vẫn tỏ thái độ thản nhiên, không thèm quan tâm đến việc mọi người đang kỳ thị mình thế nào.

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Loạt hành động phản cảm của cô gái trẻ khiến những người chứng kiến sững sờ - Ảnh: FB

Hơn thế nữa, cô gái này còn không thắt dây an toàn. Hành động của cô gái vừa vi phạm pháp luật, vừa bị đánh giá là vi phạm đạo đức, coi thường mọi người xung quanh.

Dựa vào góc chụp, cư dân mạng suy đoán người chụp bức ảnh đang ngồi trong xe buýt hoặc xe tải. Ở những góc ảnh chụp từ trên xuống, hành động của cô gái càng trở nên kinh khủng và phản cảm hơn gấp bội phần.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận được vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều bất bình trước hành vi phản cảm, vô ý thức, thiếu tôn trọng người khác của cô gái trẻ.

"Tôi nghĩ cô ta không có não nên không biết suy nghĩ hay xấu hổ"; "Chúa ơi! Thật đáng sợ"; "Tại sao tôi lại phải nhìn thấy thứ kinh tởm này chứ'; "Cô gái này không có lòng tự trọng hả?"; "Mang bản thân cô và những hành động kinh khủng của cô về phòng ngủ mà tận hưởng một mình đi"; "Cô ta muốn gia tăng tai nạn trên cao tốc à"; "Hy vọng không tài xế nào bị mất tập trung";..., dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip về vụ việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bày tỏ sự phẫn nộ.

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Từ khóa:   hành vi phản cảm

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