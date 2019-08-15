Phù dâu ăn mặc trễ nải, khoe vòng 1 'siêu to khổng lồ' khiến cô dâu bị 'dìm hàng' không thương tiếc

Cách ăn mặc phản cảm của cô phù dâu đã bị cư dân mạng lên án, chỉ trích không ngớt. Ai nấy đều cho rằng cô gái chẳng những không sexy, quyến rũ mà còn phản cảm, lố lăng khi muốn chiếm sự chú ý của cô dâu.

Trong mỗi đám cưới, phù dâu có nhiệm vụ hỗ trợ và chăm sóc cô dâu để hoàn thành ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Vị trí phù dâu thường được giao cho bạn bè thân hoặc chị em gái trong gia đình. Quy tắc ngầm khi làm phù dâu chính là không nên quá nổi bật và lấn át cô dâu.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh phù dâu "dằn mặt" cô dâu bằng chiếc váy khoét ngực rất sâu để lộ vòng 1 cực khủng. Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái "Khi bạn muốn đánh cắp hào quang của người khác". Hình ảnh phù dâu ăn mặc phản cảm nhanh chóng gây bão và trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Cách ăn mặc phản cảm khiến cô phù dâu chẳng những không sexy, quyến rũ mà còn phản cảm, lố lăng - Ảnh: Reddit

Trong bức ảnh có sự xuất hiện của cô dâu, chú rể, người thân, bạn bè và một cô phù dâu mặc váy màu xanh coban. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô phù dâu này không mặc chiếc váy có phần cổ khoét sâu xẻ bạo, hở từ trên xuống tận gần eo, để lộ vòng 1 "siêu to khổng lồ" đốt mắt người đối diện. Đáng nói, không hiểu cô phù dâu có mục đích gì mà lại cố tình ép sát phần ngực vào cô dâu đứng bên cạnh.

Cô dâu mặc chiếc váy trắng xinh xắn nhưng lại có vòng 1 khiêm tốn, hoàn toàn bị phù dâu của mình làm lu mờ. Nhiều người nhìn vào bức ảnh tưởng đâu cô phù dâu váy xanh mới là nhân vật chính. Theo một số thông tin, đám cưới này được tổ chức ở bang Virginia, Mỹ.

Hành vi phản cảm của cô phù dâu đã nhận về không ít chỉ trích trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô phù dâu này quá vô duyên và bất lịch sự khi cố tình thu hút sự chú ý trong đám cưới của người khác.

"Mong là cô ta không được mời đến bất cứ đám cưới nào nữa"; "Đây là phù dâu vô duyên nhất tôi từng thấy"; "Người ta thậm chí còn kiêng mặc váy trắng, ánh nhũ đến đám cưới vì không muốn nổi bật hơn cô dâu. Cô phù dâu này bộ thù ghét cô dâu hả mà làm vậy"; "Tôi nghi cô ta là người yêu cũ chú rể nên muốn trả đũa cô dâu đấy"; "Không những ăn mặc hở hang mà cách tạo dáng cũng phản cảm. Muốn thu hút chú rể hay gì?"..., dân mạng mỉa mai.

Bị đám khách nam lột đồ sàm sỡ, phù dâu 16 tuổi tự tử Đám khách nam xịt thuốc lên mặt phù dâu rồi giở trò sàm sỡ khiến cô uất ức tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-dau-an-mac-tre-nai-khoe-vong-1-sieu-to-khong-lo-khien-co-dau-bi-dim-hang-khong-thuong-tiec-334513.html