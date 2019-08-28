Bức ảnh cô gái ăn mặc phản cảm ngồi ở đám tang nhận được vô số bình luận ném đá từ cộng đồng mạng.

Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao bàn tán về bức ảnh cô gái ăn mặc phản cảm ở đám tang. Trong lúc mọi người đang chia buồn cùng gia đình người đã khuất, một người phụ nữ lại ngang nhiên diện bikini và ngồi ngay cạnh nơi tổ chức đám tang. Hành vi phản cảm này đã nhận về vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.

"Con trai của người đàn ông quá cố hôm đó đã tới bờ sông từ sáng sớm để chuẩn bị đám tang cho bố mình, bởi ông ấy có nguyện vọng được rải tro cốt xuống sông sau khi chết. Tất cả người thân và bạn bè cũng tới bên bờ sông để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhưng không thể ngờ lại gặp cảnh này", chủ nhân bức ảnh chia sẻ.

Người phụ nữ ăn mặc phản cảm ở lì trong đám tang - Ảnh: Reddit

Hình ảnh cho thấy một đoàn người mặc đồ đen đang di chuyển tới bờ sông để làm lễ rắc tro cốt. Rất nhiều người trong số họ tỏ rõ sự đau đớn, ôm nhau khóc lóc vì quá đau đớn trước sự ra đi của người thân. Thế nhưng ngay bên cạnh đó lại là một phụ nữ mặc bikini thản nhiên ngồi bên bờ sông để tắm nắng.

Điều đáng nói là khi con gái của người đàn ông quá cố nhận ra hình ảnh không hay này, cô đã tới gần người phụ nữ mặc bikini, yêu cầu người này rời khỏi khu vực tổ chức đám tang nhưng cô ta từ chối, cố chấp ngồi đó thêm 10-15 phút sau mới chịu rời đi.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về vô số bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng: "Cô ta không biết xấu hổ à?"; "Không ai ép buộc nhưng về mặt đạo đức và phép lịch sự xã hội, tất cả mọi người đều hiểu được rằng phải tôn trọng người đã khuất"; "Đúng là không có lương tâm"; "Nếu có mặt ở đó tôi nhất định tôi sẽ không để yên cho cô ta"...

Cô gái mặc độc 'quần nhỏ' nhảy nhót tưng bừng trong quán ăn khiến dân tình bức xúc Hầu hết mọi người đều cho rằng trong nhà hàng không chỉ có khách nam mà còn có phụ nữ và trẻ em. Cách ăn mặc phản cảm và hành vi của vũ công có thể gây ảnh hưởng không tốt đến nhóm đối tượng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-mac-bikini-ngoi-li-o-dam-tang-khien-cu-dan-mang-phan-no-335999.html