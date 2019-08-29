Cô gái mặc áo mỏng tang lộ nội y với quần ngắn nửa gang tay đi ăn sáng khiến dân mạng 'trầm trồ'

Thế giới 29/08/2019 17:16

Cách ăn mặc phản cảm của cô gái trẻ trong cửa hàng đồ ăn sáng khiến cộng đồng mạng chỉ trích, mỉa mai không tiếc lời.

Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít ý kiến từ chỉ trích nặng nề đến khuyên nhẹ nhàng nhưng có vẻ một số bạn trẻ vẫn không biết rút kinh nghiệm.

Mới đây, một cô gái trẻ sống ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan khiến cộng đồng mạng được phen náo loạn khi mặc áo ngắn cũn cỡn, quần nửa gang tay đi mua đồ ăn sáng.

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Cô gái ăn mặc phản cảm trong cửa hàng đồ ăn sáng khiến dân mạng 'trầm trồ' - Ảnh: FB
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Bộ trang phục bị cư dân mạng la ó - Ảnh: FB

Theo hình ảnh được dân mạng chia sẻ, cô gái mặc chiếc áo trắng hở vai gợi cảm, nội y hiện rõ phía sau vì chiếc áo quá mỏng. Chiếc quần màu đen cô mặc thì chỉ ngắn bằng khoảng nửa gang tay người lớn, đủ để che đi bộ phận nhạy cảm, trông chẳng khác gì đồ lót. Ngoài ra quần cũng khá mỏng và bó sát, khiến cô gái lộ cả nửa vòng ba, trông vô cùng phản cảm và lộ liễu.

Hành vi phản cảm của cô khiến không ít người đỏ mặt, thậm chí rời khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, cô gái trên dường như không để tâm tới điều đó. Cô vẫn thản nhiên đi lại trong cửa hàng, ngồi ăn hết suất ăn của mình rồi mới đi.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về vô số bình luận chỉ trích, mỉa mai của cộng đồng mạng.

"Không ai phủ nhận chuyện cô gái này có thân hình đẹp nhưng cách ăn mặc đúng là không chấp nhận được"; "Giới trẻ bây giờ táo bạo ghê"; "Chắc do trời nóng quá mà, thông cảm cho người ta đi"; "Tự nhiên muốn đi ăn sáng quá"; "Cho tôi địa chỉ chỗ đó đi"...

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Bức ảnh cô gái ăn mặc phản cảm ngồi ở đám tang nhận được vô số bình luận ném đá từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   hành vi phản cảm

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