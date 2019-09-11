Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá'

Thế giới 11/09/2019 15:17

Không ai phủ nhận thân hình của cô gái rất đẹp nhưng cách ăn mặc phản cảm vẫn khiến nhiều người không thể chấp nhận được. 

Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít ý kiến từ chỉ trích nặng nề đến khuyên nhẹ nhàng nhưng có vẻ một số bạn trẻ vẫn không biết rút kinh nghiệm.

Mới đây, một cô gái trẻ sống ở quận Long Đàm, thành phố Đào Viên, Đài Loan đã gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện với bộ đồ cực thiếu vải. Ngay sau khi chứng kiến hành vi phản cảm này, một người dân đã chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái mỉa mai: "Gặp một cô gái đang đứng chờ đèn đỏ, tôi có nên che nắng hộ cô ấy không?".

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Cô nàng bị đánh giá là ăn mặc phản cảm - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ đi xe máy, đội nón bảo hiểm và khẩu trang kín mít, đang đứng chờ đèn đỏ trong bóng râm. Trang phục của cô nàng gây chú ý hơn cả. Cô gái mặc quần dài cùng cùng chiếc áo đan dây nhỏ xíu, bên ngoài là áo khoác chống nắng nhưng không hiểu lý do gì lại cởi áo ngoài trễ xuống tận eo, để lộ toàn bộ vùng lưng trần vô cùng phản cảm. 

Tuy cô gái sở hữu nước da trắng, vóc dáng chuẩn nhưng cách ăn mặc khi ra đường vẫn khiến nhiều người không thể chấp nhận được. 

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh đã thu hút hơn 20.000 lượt thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

"Cô gái này xinh đẹp, bộ đồ cũng gợi cảm. Chỉ là mặc sai địa điểm mà thôi. Nếu bồ quần áo này mà mặc đi biển hay quán bar thì chả sao"; "Người thân không ai nhắc nhở cô ấy sao"; "Tôi là con gái mà còn thấy đỏ mặt"; "Mặc thế này sẽ làm gia tăng các vụ tai nạn giao thông đấy, các anh trai ngoài đường còn tâm trí đâu mà chạy xe chứ"; "Cố tình kéo trễ áo xuống để khoe thân"; "Cô ta chỉ muốn gây chú ý mà thôi"; Xã hội bây giờ cũng thoáng hơn trong chuyện ăn mặc rồi. Mọi người cũng không nên soi xét quá"; "Tôi thấy đẹp và gợi cảm mà"..., dân mạng bình luận.

 

Cô gái mặc váy khoét sâu hun hút, lộ ngực 'siêu to khổng lồ' khi đứng chờ thang máy

Cô gái mặc váy khoét sâu hun hút, lộ ngực 'siêu to khổng lồ' khi đứng chờ thang máy

Cách ăn mặc phản cảm của cô gái trẻ khi đứng chờ thang máy trong trung tâm thương mại khiến cộng đồng mạng chỉ trích, mỉa mai không tiếc lời.

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