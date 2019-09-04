Cô gái mặc váy khoét sâu hun hút, lộ ngực 'siêu to khổng lồ' khi đứng chờ thang máy

Cách ăn mặc phản cảm của cô gái trẻ khi đứng chờ thang máy trong trung tâm thương mại khiến cộng đồng mạng chỉ trích, mỉa mai không tiếc lời.

Đang là mùa hè nên không khó để bắt gặp chị em phụ nữ ăn mặc mát mẻ khi ra đường. Tuy nhiên, mặc đồ thế nào để thể hiện được cá tính bản thân, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và môi trường xung quanh thì không phải ai cũng có thể làm được.

Mới đây, hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc phản cảm khi đứng chờ thang máy ở trung tâm mua sắm Crystal City thuộc thành phố Tân Trúc, Đài Loan được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Chủ nhân bức ảnh còn hài hước khoanh tròn tấm biển phía sau cô gái và giả vờ nhắc nhở: "Tấm biển này ghi là hãy trả phí tại máy thanh toán trước khi rời đi. Các bạn nhớ nhé". Nhưng dù có bị đánh lạc hướng thế nào thì cư dân mạng chỉ đổ dồn sự chú ý vào vòng một "siêu to khổng lồ" của cô gái trong ảnh.

Cô gái ăn mặc phản cảm bị ném đá dữ dội - Ảnh: FB

Cô nàng đi mua sắm ở trung tâm thương mại có rất đông người qua lại nhưng vẫn thản nhiên mặc chiếc váy đen được khoét rất sâu ở hông và eo, vòng một cũng vì lẽ đó mà lồ lộ sau lớp váy mỏng. Cách ăn mặc phản cảm của cô khiến nhiều người xung quanh khó chịu, ngại ngùng.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, cách ăn mặc của cô gái bị cư dân mạng lên án là phản cảm, lộ liễu.

"Không ít cô gái trẻ đã bị ném đá, lên án nhưng chẳng hiểu sao hành vi phản cảm này cứ tiếp diễn"; "Cô ta chỉ muốn gây sự chú ý mà thôi"; "Nhìn thấy gớm chứ chả quyến rũ, xinh đẹp chỗ nào"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-mac-vay-khoet-sau-hun-hut-lo-nguc-sieu-to-khong-lo-khi-dung-cho-thang-may-336662.html