Sự thật bức ảnh cô dâu có vòng ba siêu khủng, lớn cả mét khiến dân mạng dậy sóng

Thế giới 21/09/2019 18:16

Bức ảnh cô dâu sexy sở hữu vòng ba siêu khủng, lớn cả mét khiến dân mạng trầm trồ và bàn tán xôn xao. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Đám cưới là ngày quan trọng nhất đời người nên ai cũng muốn bản thân có vẻ ngoài chỉn chu, đẹp đẽ nhất. Thế nhưng mới đây, một cặp đôi ở Jamaica đã lâm vào tình huống dở khóc dở cười chỉ vì một hiểu lầm hài hước.

Cụ thể, trong ngày cưới của mình vào hôm 16/9 vừa qua, chú rể Truman Burbank đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Đám cưới ở Jamaica luôn bắt đầu đúng giờ".

Trong ảnh, cô dâu chú rể đang đứng đối diện, chuẩn bị trao nhẫn và nói lời thề nguyện. Đứng bên cạnh là phù dâu và phù rể.

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Cô dâu có vòng ba khủng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Twitter

Mục đích của anh Truman khi đăng bức ảnh này chỉ để nói rằng có rất đông khách tới dự đám cưới trễ khiến một số ghế ngồi bị bỏ trống. Thế nhưng không hiểu sao có rất đông người dùng mạng chúc mừng anh Truman lấy được cô vợ quá sexy vì cô dâu có vòng ba khủng. Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh cô dâu sexy đã nhận được hơn 3.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. 

Ai nấy đều trầm trồ trước vòng ba cả mét của cô dâu, lớn tới mức "có một không hai", khiến chiếc váy cưới như muốn bung ra đến nơi. 

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Sự thật là do cô phù dâu cúi người xuống chỉnh trang phục dẫn đến hiểu lầm - Ảnh: Twitter

Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, một số người đã nhận ra sự thật bất ngờ rằng đó không phải là vòng ba của cô dâu, mà là một cô phù dâu mặc váy màu hồng, đang cúi người xuống để chỉnh đồ. Do góc chụp bức ảnh quá trùng hợp cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của mọi người đã gây nên một tình huống vô cùng xấu hổ và hài hước. Trong những bức ảnh khác, cô dâu của anh Truman có thân hình hoàn toàn bình thường.

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Trong những bức ảnh khác, cô dâu có thân hình cân đối, bình thường - Ảnh: Twitter

"Suýt chút nữa cô dâu được tặng danh hiệu cô dâu có vòng ba lớn nhất thế giới"; "Đúng là hiệu ứng đám đông"; "Một số trang mạng còn đăng lại tấm ảnh này và khen cô dâu sexy, quyến rũ. Bó tay luôn mà!"; "Có lẽ chú rể nhìn lại tấm hình cũng hoang mang lắm"; "Mọi người nói tôi mới biết luôn đó. Góc chụp gây hiểu lầm quá mà"..., dân mạng bình luận.

Cô dâu mặc bikini khiến vòng 1 chỉ chực trào ra ngoài, nhìn sang bánh cưới còn sốc nặng hơn

Cô dâu mặc bikini khiến vòng 1 chỉ chực trào ra ngoài, nhìn sang bánh cưới còn sốc nặng hơn

Rất nhiều khách mời đã bị sốc trước cách ăn mặc phản cảm của cô dâu chú rể nhưng có vẻ cặp đôi không thèm quan tâm đến điều đó.

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