Bắt quả tang chú rể cưỡng hiếp phù dâu, cô dâu quyết định bất ngờ khiến ai nấy ngán ngẩm

Thế giới 08/10/2019 11:23

Nhiều người thắc mắc sau khi cô dâu bắt quả tang chú rể cưỡng hiếp phù dâu thì sẽ xử lý thế nào, và đây là câu trả lời khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Câu chuyện cô dâu bắt quả tang chú rể cưỡng hiếp phù dâu hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại một khách sạn thuộc khu Poconos, bang Pennsylvania, Mỹ. Chú rể Daniel J. Carney (28 tuổi) bị cáo buộc cưỡng hiếp một phù dâu ngay trước khi đám cưới diễn ra vài ngày.

Theo New York Post, cô phù dâu 29 tuổi (sống tại bang Oregon, Mỹ) đã bay tới  Pennsylvania để chuẩn bị cho đám cưới của bạn mình diễn ra hôm 1/9. Tối 30/8, cô cùng bạn bè uống rượu, nhảy nhót trên sông Delwar. Cô phù dâu đã uống khoảng 1-2 ly vodka và 3 chai bia, cuối cùng say xỉn không đứng lên được.

Khi cả nhóm quay lại khu nghỉ dưỡng Shawnee Inn, cô dâu đã nhờ chồng sắp cưới đưa bạn mình về phòng nghỉ. Không ngờ gã Daniel nảy sinh ý đồ xấu với cô phù dâu. Hắn đưa cô gái vào phòng thay đồ nam và giở trò đồi bại. Trong cơn mơ màng, nữ phù dâu thấy Daniel đang nằm trên người mình và cố gắng cởi đồ của cô ra.

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Chú rể cưỡng hiếp phù dâu ngay trước thềm đám cưới - Ảnh: New York Post

Trớ trêu thay, cô dâu đi tìm chồng sắp cưới đã phát hiện sự việc. Vì mất bình tĩnh nên cô đã hét toáng lên, thu hút sự quan tâm của đám bạn. Sau đó, một phù dâu khác đã chạy tới để giải cứu nạn nhân.

Sau đó, Daniel đã gọi điện cho nữ phù dâu xin lỗi và yêu cầu cô uống thuốc tránh thai. Tại đồn cảnh sát, gã đàn ông vẫn ngoan cố chối tội. Hắn khai rằng việc quan hệ với phù dâu là do cô tự nguyện. Tuy nhiên, đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh Daniel lôi kéo phù dâu say xỉn vào phòng đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi khiến Daniel phải cúi đầu nhận tội.

Thế nhưng điều gây sốc nhất chính là quyết định cuối cùng của cô dâu. Do Daniel đã xin lỗi với thái độ khẩn thiết, cô dâu vẫn đồng ý kết hôn. Đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch. Hiện cảnh sát đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Daniel về tội tấn công tình dục.

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