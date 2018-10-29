Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập'

Thế giới 29/10/2018 15:37

Ông bố cầm gậy đánh con rể giữa đường khi biết chuyện con gái nhiều lần bị chồng làm tổn thương.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip bố vợ cầm gậy "dạy dỗ" con rể giữa đường sau khi phát hiện cô con gái yêu quý của ông bị đánh. Hình ảnh trong video cho thấy người đàn ông cầm gậy đánh túi bụi vào cậu con rể đang ngồi dựa lưng vào tường, cố gắng đỡ đòn một cách yếu ớt.

Clip bố vợ cầm gậy đánh con rể túi bụi - Nguồn: Nextshark

Vừa vụt roi liên tiếp vào người con rể, người đàn ông vừa lớn tiếng quát tháo: "Mày xin lỗi cái gì? Lúc mày đánh con gái tao, mày có xin lỗi nó không? Mày nghĩ tao để yên cho con gái tao bị bạo hành hả? Mày thích động chân động tay lắm mà, có giỏi thì đứng dậy đánh tao đây này. Đứng dậy đi! Đánh tao đi".

Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập' - Ảnh 1

Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập' - Ảnh 2
Nghe tin con gái bị chồng đánh, ông bố cầm gậy đến tận nơi 'dạy dỗ' con rể - Ảnh: Nextshark

Được biết, người đàn ông lớn tuổi trong clip sau khi nghe tin con gái bị bạo hành nhiều lần liền tức tốc đáp máy bay đến gặp con rể và "dạy" cho cậu con rể một bài học nhớ đời.

Có lẽ chưa hả giận, ông bố tiếp tục quát tháo: "Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập bởi một thằng chồng tồi. Tao đã cân nhắc rất nhiều mới gả nó đi, để rồi mày đối xử với nó như thế sao?".

Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập' - Ảnh 3

Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập' - Ảnh 4
Cậu con rể co rúm người bên vệ đường - Ảnh: Nextshark

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ hành động của ông bố thương con gái hết mực.

"Đánh hay lắm, dạy cho cậu ta một bài học đi"; "Đánh cho chừa thói côn đồ gia trưởng đi"; "Lúc đánh vợ có biết cô ấy cũng đau đớn lắm không mà giờ còn xin tha"; "Đúng là ông bố tuyệt vời"..., dân mạng ủng hộ ông bố.

Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập' - Ảnh 5
Hình ảnh cô con gái bị chồng bạo hành - Ảnh: Nextshark
Clip bố vợ cầm gậy quật túi bụi vào con rể: 'Tao nuôi con gái lớn đến từng này không phải để nó bị đánh đập' - Ảnh 6
Ông bố chụp hình cùng con gái - Ảnh: Nextshark

Bên cạnh đó vẫn có những người cho rằng dù thương con thế nào ông bố cũng không nên đánh con rể ở nơi công cộng như thế.

"Biết rằng cha xót con gái nhưng không nên đánh người như thế"; "Sau này cô con gái khó sống đây"; "Tình cảm vợ chồng càng thêm sứt mẻ thôi chứ chẳng được lợi gì"; "Chuyện gia đình nên giải quyết nội bộ chứ"..., dân mạng bình luận.

Theo NextShark, sự việc xảy ra tại Malaysia vào ngày 25/10 vừa qua. Hiện đoạn clip vẫn đang gây bão trên mạng xã hội. 

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