Mới đây, câu chuyện cô dâu hủy hôn ngay trong ngày cưới ở thị xã Cửu Đài, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Yêu đương là việc của 2 người nhưng kết hôn lại là chuyện của 2 gia đình. Điều này thể hiện rất rõ trong thời gian chuẩn bị đám cưới. Đã có không ít cặp đôi tan vỡ ở thời điểm này chỉ vì chuyện sính lễ nhiều hay ít.

Sau đó, gia đình anh Zhang tiếp tục chi thêm 100.000 nhân dân tệ nữa để mua tặng cô dâu 3 chiếc dây chuyền vàng, 1 chiếc nhẫn vàng và 1 đôi bông tai vàng. Số tiền này được gia đình anh Zhang vay mượn từ người thân, bạn bè.

Theo Sohu, chú rể họ Zhang đã quen biết cô dâu thông qua người mai mối. Sau một thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Anh Zhang đã tặng quà cưới trị giá 100.000 nhân dân tệ (gần 328 triệu đồng) cho cô dâu, đồng thời mua một ngôi nhà mới để hai vợ chồng chung sống.

Không ngờ chỉ vài ngày trước khi đám cưới diễn ra, gia đình cô dâu tiếp tục yêu cầu nhà trai phải mua thêm vòng tay vàng cho đủ bộ. Họ cho rằng nhà chú rể có thể mua được cả căn nhà lớn thì 1 chiếc vòng tay cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, điều này khiến gia đình chú rể bất mãn. Họ đã từ chối mua vòng tay vì chi phí sính lễ bỏ ra quá lớn, thậm chí còn đang phải đi vay nợ.

Anh Zhang đã gọi điện cho vợ sắp cưới nói rằng bây giờ đã quá muộn để mua thêm vòng tay. Anh sẽ mua cho cô sau và cặp đôi không nên tranh cãi về vấn đề này nữa, điều đó không tốt cho đám cưới.

Đòi mua vòng tay vàng không được, cô dâu hủy hôn ngay trong ngày cưới - Ảnh minh họa: Internet

Chú rể cứ nghĩ đã dàn xếp xong xuôi, nào ngờ sự cố xảy ra đúng hôn lễ. Khi anh Zhang tới đón dâu, nhà gái nhất quyết đòi hủy hôn nếu không nhận được chiếc vòng tay bằng vàng. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Zhang quyết định quay về nhà. Họ nhà trai cũng vô cùng tức giận trước cách hành xử của gia đình cô dâu.

Thông tin vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

"Có cần phải đòi hỏi đến mức đó không? Tôi thấy nhà trai rất biết điều, kinh tế cũng không đến nỗi nào. Nhà cô dâu đúng là đồ ngốc"; "Chú rể nên hủy hôn rồi lấy lại sính lễ đi. Mấy người đó đúng là không biết điều"; "Nhiều người quyết định sống độc thân cũng vì sợ gặp phải những gia đình đòi hỏi thái quá thế này"; "Thật sự muốn biết nhan sắc cô dâu đẹp đến mức nào mà yêu sách ghê thế"...