Mỹ nữ cổ trang tóc dài khiến người xem cười xỉu trước thềm Halloween

Thế giới 31/10/2019 15:34

Hóa mỹ nữ cổ trang nhưng vô tình gặp gió quá to khiến cô gái lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Bức ảnh hài hước đang được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

Mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh hài hước chụp lại các màn hóa trang đỉnh cao nhân dịp lễ Halloween thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, người xem lại một lần nữa mắt chữ O mồm chữ A với màn hóa mỹ nữ cổ trang của một cô gái trẻ. Trái với vẻ đẹp sắc nước hương trời, chim sa cá lặn của các diễn viên nữ trong những bộ phim cung đấu, cô gái này lại khiến người xem cười ngất vì mang một vẻ đẹp... lạ lùng.

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Mỹ nữ cổ trang bị gió thổi tốc váy - Ảnh: FB
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Mái tóc thì bị rối xù, dựng đứng lên trông rất hài hước - Ảnh: FB

Cô gái trong bức ảnh mặc trang phục cổ trang Trung Quốc màu tím hồng hết sức nữ tính. Thiếu nữ sở hữu mái tóc đen dài qua thắt lưng không khác gì các mỹ nhân trên màn ảnh rộng.

Thế nhưng có lẽ vì gió to quá khiến mái tóc dài bị rối xù, dựng đứng lên trông vô cùng hài hước. Người xung quanh chứng kiến cảnh tượng hài hước liền nhanh tay chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. 

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Người qua đường nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đắt giá - Ảnh: FB

"Người đẹp cổ trang phiên bản lỗi à"; "Phải chi dưỡng tóc suôn mượt thì mọi chuyện đã khác"; "Giống mấy nhân vật hiền lành trong phim cung đấu, bị hãm hại rồi quay về báo thù ghê"; "Giờ tui đã hiểu tại sao mấy bà phi tần phải búi tóc. Chứ tóc dài thế này mà ra gió thì Hoàng Thượng ngất xỉu mất"; "Nhìn hình cười đau cả bụng"..., dân mạng bình luận.

Hiện bức ảnh hài hước vẫn đang được chia sẻ và bình luận nhiệt tình. 

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Loạt ảnh hài hước ghi lại buổi đi chơi của bé trai cùng bà mẹ lầy lội khiến dân mạng không thể nhịn cười.

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