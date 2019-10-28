Loạt ảnh hài hước 'tác hại khi làm mẹ quá sớm' đang được dân mạng thả tim và bình luận mỏi tay

Loạt ảnh hài hước ghi lại buổi đi chơi của bé trai cùng bà mẹ lầy lội khiến dân mạng không thể nhịn cười.
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Sáng 28/10, nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh hài hước về bà mẹ thích chụp ảnh nhắng nhít sau lưng con trai đã nhận về sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng.
Lý do khiến loạt ảnh gây sốt chính là sự đổi ngôi khó đỡ giữa mẹ và con. Thông thường, người nghịch ngợm phải là đứa trẻ nhưng đằng này chiếm hết spotlight lại là người mẹ lầy lội. Cộng thêm biểu cảm "cạn lời" của bé trai càng khiến người xem không thể nhịn cười, liên tục thả tim và bình luận cực rôm rả.
Được biết, người mẹ trong ảnh tên Lee Do Mi, sống tại Hàn Quốc. Những bức ảnh nhí nhố này thường được chồng của Lee Do Mi chụp lại mỗi khi cả nhà đi chơi. Để lưu giữ lại kỷ niệm theo cách đặc biệt, bà mẹ này rất hay làm trò vui vẻ, nhảy múa, tạo dáng kì quặc đằng sau lưng con. Chắc chắn sau này khi lớn lên và xem lại những hình ảnh này, bé sẽ rất vui vì có một bà mẹ đặc biệt như thế.
Chính bởi cách chụp ảnh có 1-0-2 này nên bà mẹ trẻ nhận đông đảo sự yêu thích từ mọi người, hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước.
"Khi bạn quá mệt mỏi vì phải dắt mẹ đi chơi"; "Không biết ai là mẹ ai là con"; "Nhìn gương mặt 'cạn lời' của thằng nhóc mà không nhịn cười nổi"; "Sau này lớn lên cậu bé sẽ thắc mắc tại sao mình lại có thể chịu đựng được bà mẹ lầy lội quá mức như vậy"; "Có mẹ như này thì trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười"; "Tác hại khi làm mẹ quá sớm đây mà"...