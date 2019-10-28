Hẹn hò qua mạng, chàng trai bật ngửa với nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của bạn gái

Sau nửa năm hẹn hò qua mạng, chàng trai gặp bạn gái ngoài đời và sốc nặng khi chứng kiến nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của cô.

Trong thời đại 4.0, việc hẹn hò qua mạng không còn lạ lẫm nữa. Rất nhiều cặp đôi đã nên duyên dù ở cách xa nhau cả ngàn cây số. Thế nhưng cũng chính vì chưa một lần gặp mặt nên không ít những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, tiêu biểu như câu chuyện dưới đây. Chàng trai quen cô gái khi cả hai cùng chơi game. Anh bị thu hút bởi giọng nói nên đã đánh bạo làm quen với cô. Trò chuyện mỗi ngày nên "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai thích nhau lúc nào không hay.

Bức hình cô gái gửi cho chàng trai cho thấy cô rất xinh xắn, dễ thương - Ảnh: Weibo Chàng trai chắc mẩm quen được cô bạn gái xinh đẹp - Ảnh: Weibo Cô gái cũng nhiều lần gửi ảnh của mình cho chàng trai khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn khi quen được cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu. Sau khi hẹn hò qua mạng được nửa năm, chàng trai đề nghị được gặp bạn gái ngoài đời. Sau khi đi mất mấy tiếng đồng hồ mới tới được nơi bạn gái sinh sống, chàng trai đi tìm khắp nhà ga mà vẫn chẳng thấy người thương đâu.

Một lúc sau, cô gái có dáng vẻ mũm mĩm chủ động đến tìm anh chàng và giới thiệu mình chính là cô gái trên mạng. Giây phút nhìn thấy bạn gái ngoài đời, nam thanh niên không giấu nổi sự hụt hẫng vì quả thật cô nàng chẳng giống trên mạng chút nào. Hóa ra tất cả những bức hình xinh xắn trước đó chỉ là sản phẩm của photoshop và app chụp hình. Tuy nhiên vì lịch sự, anh vẫn mời cô đi ăn. Chẳng những ăn uống như vũ bão, cô nàng còn gác hẳn chân lên ghế - Ảnh: Weibo Hóa ra lúc này mới là cơn ác mộng thực sự. Chẳng biết có phải đang đói không mà cô nàng ăn như vũ bão, còn gác hẳn chân lên ghế, để mặc chàng trai cứ thế mắt chữ O mồm chữ A. Cảm thấy bản thân bị lừa dối, cộng thêm sự thất vọng khi chứng kiến cách ăn uống chẳng giữ kẽ của "nữ thần", chàng trai quyết định ra về và cắt đứt liên lạc luôn từ đó. Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng mạng xã hội là một thế giới ảo nên đừng đặt niềm tin quá nhiều, kẻo lại thất vọng tràn trề giống như nam chính trong câu chuyện. "Video call cho nhau thì đã không sốc đến thế"; "Mấy app sống ảo nợ đàn ông chúng tôi một lời xin lỗi"; "Vừa thấy tội nghiệp vừa chẳng thể nhịn cười"; "Dù xinh đẹp tới đâu mà ăn uống kiểu đó cũng không yêu nổi"; "Rút kinh nghiệm nhé chàng trai"...

Bị mẹ cắt tóc lởm chởm, bé gái vừa mở mắt đã khiến thiên hạ ồ lên kinh ngạc Loạt ảnh mẹ cắt tóc cho con gái đang được dân mạng thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc với vẻ xinh đẹp bất chấp của bé gái dù bị mẹ cắt tóc nham nhở.

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