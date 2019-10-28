Hẹn hò qua mạng, chàng trai bật ngửa với nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của bạn gái

Thế giới 28/10/2019 15:28

Sau nửa năm hẹn hò qua mạng, chàng trai gặp bạn gái ngoài đời và sốc nặng khi chứng kiến nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của cô.

Trong thời đại 4.0, việc hẹn hò qua mạng không còn lạ lẫm nữa. Rất nhiều cặp đôi đã nên duyên dù ở cách xa nhau cả ngàn cây số. Thế nhưng cũng chính vì chưa một lần gặp mặt nên không ít những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, tiêu biểu như câu chuyện dưới đây.

Chàng trai quen cô gái khi cả hai cùng chơi game. Anh bị thu hút bởi giọng nói nên đã đánh bạo làm quen với cô. Trò chuyện mỗi ngày nên "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai thích nhau lúc nào không hay.  

hen ho qua mang 1
Bức hình cô gái gửi cho chàng trai cho thấy cô rất xinh xắn, dễ thương - Ảnh: Weibo
hen ho qua mang 2
Chàng trai chắc mẩm quen được cô bạn gái xinh đẹp - Ảnh: Weibo

Cô gái cũng nhiều lần gửi ảnh của mình cho chàng trai khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn khi quen được cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu. Sau khi hẹn hò qua mạng được nửa năm, chàng trai đề nghị được gặp bạn gái ngoài đời. 

Sau khi đi mất mấy tiếng đồng hồ mới tới được nơi bạn gái sinh sống, chàng trai đi tìm khắp nhà ga mà vẫn chẳng thấy người thương đâu. 

Một lúc sau, cô gái có dáng vẻ mũm mĩm chủ động đến tìm anh chàng và giới thiệu mình chính là cô gái trên mạng. 

Giây phút nhìn thấy bạn gái ngoài đời, nam thanh niên không giấu nổi sự hụt hẫng vì quả thật cô nàng chẳng giống trên mạng chút nào. Hóa ra tất cả những bức hình xinh xắn trước đó chỉ là sản phẩm của photoshop và app chụp hình. Tuy nhiên vì lịch sự, anh vẫn mời cô đi ăn. 

hen ho qua mang 3
Chẳng những ăn uống như vũ bão, cô nàng còn gác hẳn chân lên ghế - Ảnh: Weibo

Hóa ra lúc này mới là cơn ác mộng thực sự. Chẳng biết có phải đang đói không mà cô nàng ăn như vũ bão, còn gác hẳn chân lên ghế, để mặc chàng trai cứ thế mắt chữ O mồm chữ A. 

Cảm thấy bản thân bị lừa dối, cộng thêm sự thất vọng khi chứng kiến cách ăn uống chẳng giữ kẽ của "nữ thần", chàng trai quyết định ra về và cắt đứt liên lạc luôn từ đó. 

Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng mạng xã hội là một thế giới ảo nên đừng đặt niềm tin quá nhiều, kẻo lại thất vọng tràn trề giống như nam chính trong câu chuyện.

"Video call cho nhau thì đã không sốc đến thế"; "Mấy app sống ảo nợ đàn ông chúng tôi một lời xin lỗi"; "Vừa thấy tội nghiệp vừa chẳng thể nhịn cười"; "Dù xinh đẹp tới đâu mà ăn uống kiểu đó cũng không yêu nổi"; "Rút kinh nghiệm nhé chàng trai"...

Bị mẹ cắt tóc lởm chởm, bé gái vừa mở mắt đã khiến thiên hạ ồ lên kinh ngạc

Bị mẹ cắt tóc lởm chởm, bé gái vừa mở mắt đã khiến thiên hạ ồ lên kinh ngạc

Loạt ảnh mẹ cắt tóc cho con gái đang được dân mạng thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc với vẻ xinh đẹp bất chấp của bé gái dù bị mẹ cắt tóc nham nhở.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu câu chuyện hài hước câu chuyện dở khóc dở cười

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích